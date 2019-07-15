Грозил плен или убийство: офицер ВСУ отпраздновал выпуск из ВУЗа в оккупированном Крыму

Офицер Десантно-штурмовых войск ВСУ выпустился из ВУЗа и отправился вместе со своей девушкой отмечать это событие в оккупированный Крым.

Об этом на своей странице в Facebook написал активист Сергей Стерненко. Он отметил, что десантник уже вернулся домой, поэтому угрозы его безопасности нет.

"Вот на 1 и 2 фото выпуск лейтенанта десантно-штурмовых войск ВСУ Антона Литвиненко. Пока не знаю из какого именно учебного заведения. Литвиненко стал офицером и поехал вместе с любимой отмечать это … в оккупированной Россией Крым, на мыс Тарханкут. Его девушка сама выложила у себя фото с геолокацией с полуострова"", — пишет Стерненко.

Facebook Сергей Стерненко

Facebook Сергей Стерненко

Facebook Сергей Стерненко

Активист отметил, что офицера запросто могли арестовать или убить в Крыму.

"Когда они отправлялись туда, то обходили посты наших пограничников. Затем давали документы оккупационным войскам РФ. Может еще показывали что с собой имеют и какие фото есть в телефонах. И только после этого заехали в Крым. Сейчас Антон и Анастасия вернулись на подконтрольную нам территорию, поэтому я публикую этот пост, когда угроза плена миновала. Но его там спокойно могли бы арестовать. Упрятать за решетку. Замучить. Убить. За то, что гражданин Украины и еще и военный. Хорошо, что обошлось", — добавил он.

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