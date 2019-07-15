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Грозил плен или убийство: офицер ВСУ отпраздновал выпуск из ВУЗа в оккупированном Крыму

3.7т Читать материал на украинском

Офицер Десантно-штурмовых войск ВСУ выпустился из ВУЗа и отправился вместе со своей девушкой отмечать это событие в оккупированный Крым.

Об этом на своей странице в Facebook написал активист Сергей Стерненко. Он отметил, что десантник уже вернулся домой, поэтому угрозы его безопасности нет.

"Вот на 1 и 2 фото выпуск лейтенанта десантно-штурмовых войск ВСУ Антона Литвиненко. Пока не знаю из какого именно учебного заведения. Литвиненко стал офицером и поехал вместе с любимой отмечать это … в оккупированной Россией Крым, на мыс Тарханкут. Его девушка сама выложила у себя фото с геолокацией с полуострова"", — пишет Стерненко.

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Грозил плен или убийство: офицер ВСУ отпраздновал выпуск из ВУЗа в оккупированном Крыму

Facebook Сергей Стерненко

Грозил плен или убийство: офицер ВСУ отпраздновал выпуск из ВУЗа в оккупированном Крыму

Facebook Сергей Стерненко

Грозил плен или убийство: офицер ВСУ отпраздновал выпуск из ВУЗа в оккупированном Крыму

Facebook Сергей Стерненко

Активист отметил, что офицера запросто могли арестовать или убить в Крыму.

"Когда они отправлялись туда, то обходили посты наших пограничников. Затем давали документы оккупационным войскам РФ. Может еще показывали что с собой имеют и какие фото есть в телефонах. И только после этого заехали в Крым. Сейчас Антон и Анастасия вернулись на подконтрольную нам территорию, поэтому я публикую этот пост, когда угроза плена миновала. Но его там спокойно могли бы арестовать. Упрятать за решетку. Замучить. Убить. За то, что гражданин Украины и еще и военный. Хорошо, что обошлось", — добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская контрразведка раскрыла подполковника Национальной гвардии Украины, который находясь в зоне боевых действий на Донбассе, собирал секретную информацию.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
ВСУ
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Юг Руси
Юг Руси
Медаль ему за отвагу! Надо-же, не испугался, под самым носом у аккупантов искупался в море ))))))))) Справжний патриот
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
то ли активист Сергей Стерненко дешевый паникер, то ли лейтенант десантно-штурмовых войск ВСУ Антон Литвиненк слабоумный подросток! если в Крыму и вправду так опасно, то Литвиненко, действительно слабоумный, а если в Крыму закон и порядок, то Стерненко дешевый провокатор.
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
Поцреоты усердно стучат друг на друга)
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