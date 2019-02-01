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Гроза врагов: в Украине заявили о разработке мощнейшей ракеты

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В Украине разрабатывают новую усовершенствованною версию ракеты Р-27 класса "воздух-воздух", у которой, среди прочего, будет большая дальность захвата целей и устойчивость к помехам.

Работы над новым вооружением ведутся государственной акционерной холдинговой компанией "Артем", рассказал директор компании Антон Карпенко в эфире "5 канала" (чтобы посмотреть видео, поскрольте вниз).

По его словам, на данном этапе выполняют два опытно-конструкторских проекта по модернизации этой ракеты. "Создаются новые головки и радиолокационного, и типового типа. Прогресс в области электроники достаточно активный — и это причина модернизировать ракету. Но принципиально баллистические характеристики ракет за это время не изменились", — сказал Карпенко.

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Иллюстрация

Иллюстрация

wikipedia.org

Он подчеркнул, что имеющийся характеристик Р-27 достаточно. "У этой ракеты достаточно длинный жизненный цикл еще предстоит впереди, и он будет использован нами по максимуму", — добавил эксперт.

Испытания ракет с новыми активными головками самонаведения, по его словам, ожидаются после 2021 года. Предполагается, что у усовершенствованного ракетного типа будет значительно больше возможностей применения.

Так, директор ГАХК рассказал, что оборонщики прилагают усилия для создания головок самонаведения, позволяющих летчикам работать по принципу "выстрелил и забыл", а не становиться целью врага.

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Отметим, ракеты Р-27 класса "воздух-воздух" предназначены для перехвата и уничтожения самолетов и ПБЛА и ракет в воздушном бою. Состоят на вооружении самолетов МиГ и Су.

В зависимости от версии дальность применения ракеты может составлять от 50 до 110 км.

Они имеют трехмодульную конструкцию, состоящую из аппаратурного блока с головкой наведения, боевого и твердотопливного двигателя, с тремя силовыми узлами подвески.

Технические характеристики модификаций ракет, которые сейчас выпускаются на предприятии государственной акционерной холдинговой компании "Артем":

Гроза врагов: в Украине заявили о разработке мощнейшей ракеты

artem.ua

Гроза врагов: в Украине заявили о разработке мощнейшей ракеты

artem.ua

Ранее OBOZREVATEL писал, какое новое оружие разрабатывает Украина. В списке — "Стугна", "Корсар", "Скиф", "Дуплет" и "Гром-2".

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Место
Украина
Теги
оружиеракетывидео
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Белый господин
Белый господин
ПБЛА это "пилотов без летательный аппарат" ? Девочка редактор?
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Проходил мимо
Проходил мимо
Кстати разрабатывалась эта ракета в Советском Союзе, принята на вооружение в 1987 году. Ну для вас это "Мощнейшая ракета", ага.
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Проходил мимо, проходи мимо,кацапезд!
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Проходил мимо
Проходил мимо
Зашел на сайт этого "Артема"... Мда, плачевно. Хохлы, если разработку ракеты ведут спецы такого же уровня профессионализма как те что делали сайт... большой вопрос полетит ли вообще эта ракета) https://prnt.sc/mfeakp
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