Гроза врагов: в Украине заявили о разработке мощнейшей ракеты

В Украине разрабатывают новую усовершенствованною версию ракеты Р-27 класса "воздух-воздух", у которой, среди прочего, будет большая дальность захвата целей и устойчивость к помехам.

Работы над новым вооружением ведутся государственной акционерной холдинговой компанией "Артем", рассказал директор компании Антон Карпенко в эфире "5 канала" (чтобы посмотреть видео, поскрольте вниз).

По его словам, на данном этапе выполняют два опытно-конструкторских проекта по модернизации этой ракеты. "Создаются новые головки и радиолокационного, и типового типа. Прогресс в области электроники достаточно активный — и это причина модернизировать ракету. Но принципиально баллистические характеристики ракет за это время не изменились", — сказал Карпенко.

Иллюстрация wikipedia.org

Он подчеркнул, что имеющийся характеристик Р-27 достаточно. "У этой ракеты достаточно длинный жизненный цикл еще предстоит впереди, и он будет использован нами по максимуму", — добавил эксперт.

Испытания ракет с новыми активными головками самонаведения, по его словам, ожидаются после 2021 года. Предполагается, что у усовершенствованного ракетного типа будет значительно больше возможностей применения.

Так, директор ГАХК рассказал, что оборонщики прилагают усилия для создания головок самонаведения, позволяющих летчикам работать по принципу "выстрелил и забыл", а не становиться целью врага.

Отметим, ракеты Р-27 класса "воздух-воздух" предназначены для перехвата и уничтожения самолетов и ПБЛА и ракет в воздушном бою. Состоят на вооружении самолетов МиГ и Су.

В зависимости от версии дальность применения ракеты может составлять от 50 до 110 км.

Они имеют трехмодульную конструкцию, состоящую из аппаратурного блока с головкой наведения, боевого и твердотопливного двигателя, с тремя силовыми узлами подвески.

Технические характеристики модификаций ракет, которые сейчас выпускаются на предприятии государственной акционерной холдинговой компании "Артем":

artem.ua

artem.ua

Ранее OBOZREVATEL писал, какое новое оружие разрабатывает Украина. В списке — "Стугна", "Корсар", "Скиф", "Дуплет" и "Гром-2".

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