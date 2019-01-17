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Гроза России: Порошенко представил мощную символику

7.2тЧитать материал на украинском

В четверг, 17 января, президент Украины Петр Порошенко утвердил эмблему и флаг Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

Указ об этом опубликован на официальном сайте главы страны. Он также торжественно вручил командиру ССО ВСУ, генерал-лейтенанту Игорю Луневу флаг, эмблему и штандарт командующего, сказано на Facebook-странице Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

Сообщается, что над символикой работали волонтерская группа "Новое Войско", ГУРСМО и командования ССО.

Новости
Порошенко утвердил тайное положение о Силах специальных операций ВСУ
Гроза России: Порошенко представил мощную символику

twitter.com/gursmz_zsu

Гроза России: Порошенко представил мощную символику

twitter.com/gursmz_zsu

Гроза России: Порошенко представил мощную символику

twitter.com/gursmz_zsu

Гроза России: Порошенко представил мощную символику

twitter.com/gursmz_zsu

На эмблеме и флаге изображен шагающий волк серебряного цвета, подпоясанный золотым поясом-наузом, на фоне венка из лавровых листьев серебряного цвета. В центре нижней части венка помещен двузуб — княжеский знак Святослава Храброго серебряного цвета.

Под нижней частью венка полукругом размещена лента золотого цвета с надписью черными буквами девиза Святослава Храброго: "Іду на Ви".

Гроза России: Порошенко представил мощную символику

facebook.com/theministryofdefence.ua

Гроза России: Порошенко представил мощную символику

facebook.com/theministryofdefence.ua

Гроза России: Порошенко представил мощную символику

facebook.com/theministryofdefence.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее геральдист Алексей Руденко рассказал, что для создания символики Сил Специальных Операций ВСУ специалисты тщательно исследовали древнюю украинскую историю, а также легенды о волках-оборотнях.

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Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Теги
Силы специальных операций ВС УкраиныВооруженные силы Украиныфотографии
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Multilux Oleg
Multilux Oleg
рога на флаге...даже здесь самопризнание в том, что потрошенко и его свора это исчадие ада, слуги сатаны.
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
Пояс у животного прикольный. Надо было ещё на лапах борцовки нарисовать.
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Коленваленко Лесь, На своем лбу буй нарисуй
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Хотят ли русские войны ? Спросили мы у тишины. Ответила она нам без затей : Хотят... До первых пиздюлей !
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