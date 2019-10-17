Громкое задержание Гладковского: появился первый комментарий экс-чиновника

Бывший первый заместитель СНБО Олег Гладковский прокомментировал громкое задержание Национальным антикоррупционным бюро, которое прошло утром 17 октября.

Свою версию изложил он по телефону в комментарии "ТСН". Экс-чиновник заверил, что все обвинения против него – это фейк, и пожаловался, что ему так и не сообщили причину задержания.

"У нас никто ничего не говорит. Продолжают предприниматься те фейки, которые уже делаются в отношении меня длительное время. Вот о чем говорится – это полная ерунда", – высказался он.

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Гладковский впервые прокомментировал задержание

Напомним, задержание Гладковского прошло в ресторане на Бориспольской трассе. В НАБУ сообщили, что бывшего чиновника СНБО подозревают в злоупотреблении служебным положением.

В корпорации "Богдан", которую он возглавляет, заверили, что Гладковский летел на открытие выставки Bus world 2019 в Брюсселе.

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