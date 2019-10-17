Громкое задержание Гладковского: появился первый комментарий экс-чиновника

Бывший первый заместитель СНБО Олег Гладковский прокомментировал громкое задержание Национальным антикоррупционным бюро, которое прошло утром 17 октября.
Свою версию изложил он по телефону в комментарии "ТСН". Экс-чиновник заверил, что все обвинения против него – это фейк, и пожаловался, что ему так и не сообщили причину задержания.
"У нас никто ничего не говорит. Продолжают предприниматься те фейки, которые уже делаются в отношении меня длительное время. Вот о чем говорится – это полная ерунда", – высказался он.
Гладковский впервые прокомментировал задержание
Напомним, задержание Гладковского прошло в ресторане на Бориспольской трассе. В НАБУ сообщили, что бывшего чиновника СНБО подозревают в злоупотреблении служебным положением.
В корпорации "Богдан", которую он возглавляет, заверили, что Гладковский летел на открытие выставки Bus world 2019 в Брюсселе.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналисты программы "Наші гроші" обнародовали расследование, в котором указали, что топ-чиновники оборонной сферы Украины организовали незаконные поставки контрабандных деталей для военной техники с территории РФ. Среди прочих участников схемы были указаны Олег и Игорь Гладковские.
Были названы бешеные суммы заработка топ-чиновников в результате контрабанды и других "хитростей".
Гладковский-младший заявил, что будет подавать в суд на журналистовиз-за обвинений.
Олег Гладковский инициировал приостановку своих полномочий на период расследования. Это решение поддержал президент Петр Порошенко.
В июле 2019-го Гладковский вновь возглавил корпорацию "Богдан" (он был президентом компании с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу).
Позже стало известно, что сын первого заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский подаст в суд на представителей СМИ из-за обвинений в отношении него и его отца в контрабанде деталей военной техники из России.
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