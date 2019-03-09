Громкое убийство журналиста из Черкасс: суд принял важное решение

В Черкасской области суд оставил продлил арест фигурантам дела об убийстве известного журналиста Василия Сергиенко.

Городищенский районный суд оставил под стражей до 6 мая без права залога Вадима Мельника, Владимира Воронкова, Любовь Недибалюка и Виктора Горбенко, передает "Радио Свобода".

Напомним, что 4 апреля 2014 журналиста похитили из собственного двора в Корсунь-Шевченковском, а на следующий день нашли замученным в замаскированной яме с мусором в Виграивском лесу.

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На теле мужчины, когда его нашли, были многочисленные следы от пыток. Сергиенко был на Черкасщине одним из лидеров местной самообороны Майдана и сторонником ВО "Свобода".

Василию Сергиенко было 58 лет, в Корсунь-Шевченковском у него осталась мать, ухаживать которую за несколько лет до убийства он и приехал из Запорожья. Ему посмертно присвоено звание Герой Украины.

Журналист Василий Сергиенко humanrights.org.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Группа активистов во главе с народным депутатом Игорем Луценко заявили о причастности к убийству журналиста депутата Верховной Рады Геннадия Бобова.

Также в мае 2017 года был задержан бывший начальник охраны Бобова Мельник, который подозревается в организации убийства Сергиенко. До этого Мельник два года скрывался от правосудия.

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