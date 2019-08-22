Громкое убийство журналиста из Черкасс: из СИЗО выпустили еще одного фигуранта

В четверг, 22 августа, Городищенский районный суд Черкасской области отпустил под домашний арест вероятного организатора убийства журналиста Василия Сергиенко Вадима Мельника.

Об этом пишет местное издание "ІнфоМіСТ". Отмечается, что был определен круглосуточный режим меры пресечения.

В соответствии с решением суда Мельнику разрешили посещать медицинские учреждения. Следующее судебное заседание состоится 15 октября.

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Суд выпустил Вадима Мельника из СИЗО argumentua.com

Напомним, что 4 апреля 2014 журналиста похитили из собственного двора в Корсунь-Шевченковском, а на следующий день нашли замученным в замаскированной яме с мусором в Виграивском лесу.

На теле мужчины были многочисленные следы от пыток. Сергиенко был на Черкасщине одним из лидеров местной самообороны Майдана и сторонником ВО "Свобода".

Василию Сергиенко было 58 лет, в Корсунь-Шевченковском у него осталась мать, ухаживать которую за несколько лет до убийства он и приехал из Запорожья. Ему посмертно присвоено звание Герой Украины.

Фигуранта по делу Василия Сергиенко отпустили под домашний арест 24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL:

Группа активистов во главе с народным депутатом Игорем Луценко заявили о причастности к убийству журналиста депутата Верховной Рады Геннадия Бобова.

Также в мае 2017 года был задержан бывший начальник охраны Бобова Мельник, который подозревается в организации убийства Сергиенко. До этого Мельник два года скрывался от правосудия.

В Июне 2019 года двух из пяти подозреваемых – Виктора Горбенко и Романа Недибалюка– отпустили под домашний арест.

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