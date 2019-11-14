Громко кричал и ругался: в Одессе поймали неадеквата с топором. Видео

В Одессе на Люстдорфской дороге неадекватный молодой человек лазил по балконам и громко кричал.
Местные жители позвонили в полицию. Экипаж, который прибыл по вызову, вынужден был просить подкрепления. На место прибыли еще два наряда. Об этом OBOZREVATEL сообщили в Патрульной полиции Одессы (чтобы посмотреть видео, проскрольте страницу до конца).
Полицейские уговорили 28-летнего парня залезть в свою квартиру, потому что он мог спрыгнуть вниз. После он с топором в руках открыл дверь полицейским.
Патрульным пришлось применить силу, чтобы отобрать у дебошира топор. Затем его передали медикам скорой, которые увезли молодого человека в психиатрическую больницу.
В Одессе неадекват лазил по балконам многоэтажки
Патрульная полиция Одессы
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на детской площадке поймали неадеквата с огромным ножом.
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