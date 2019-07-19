Громкий скандал с квартирами для Нацгвардии получил новый поворот

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило о подозрении в организации схемы по хищению более 80 млн грн при строительстве жилья для Национальной гвардии четвертому подозреваемому — исполнительному директору компании-застройщика "Укрбуд девелопмент".

"Действия должностного лица квалифицированы по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)", — сообщает пресс-служба Бюро.

Отмечается, что на момент хищения подозреваемый был замглавы правления по строительству "Укрбуд", а фактически руководил деятельностью ряда частных компаний, которые занимались строительством в Киеве.

Скандал с квартирами для Нацгвардии

"В 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (далее реорганизовано в ГУ Нацгвардии Украины) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест. Впоследствии, в 2016—2017 гг., стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик строила на окраине Киева (возле станции метро "Красный хутор")", — рассказали в НАБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

14 мая текущего года НАБУ провело обыски по месту работы и проживания отдельных должностных лиц Национальной гвардии Украины, а также ряда частных компаний.

Следственное действие проводилось в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой главное управление Нацгвардии, по версии следствия, утратило активы на 81,6 млн гривен.

В частности, детективы пришли с обысками к строительной корпорации "Укрбуд Девелопмент" по делу о строительстве жилья военным.

При этом в самой компании "Укрбуд" опровергали претензии правоохранителей в свой адрес.

Позже детективы НАБУ по подозрению в завладении имуществом главного управления Нацгвардии на 81,64 млн грн задержали бывшего командующего НГУ Юрия Аллерова и гендиректора компании-застройщика и оценщика "Укрбуда".

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