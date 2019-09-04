Громкий побег из колонии на Львовщине: вскрылись резонансные детали

Осужденные, которые сбежали из Николаевской колонии №50 во Львовской области, перед исчезновением были переведены в зону социальной реабилитации, где можно было пользоваться деньгами и компьютерами.

Об этом рассказал спикер Западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Мирослав Демкив, передают "УНН".

Участок соцреабилитации, по его словам, предусмотрен действующим законодательством и находится за пределами учреждения. То есть лица, которые бежали, находились в тот момент не в колонии.

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"Они выполняли оплачиваемые работы на контрагентском объекте в Николаевском районе и совершили побег. Было обнаружено, что их нет на рабочих местах, в результате сообщено руководству, правоохранительным органам и начаты розыскные мероприятия”, – пояснил Демкив.

Он рассказал, что у осужденных на участке соцреабилитации были значительные преимущества – они могли пользоваться гражданской одеждой, деньгами, компьютерами и привлекаться к работе на объектах за пределами учреждения.

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