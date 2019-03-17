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Грохот и вспышки: в Мариуполе запаниковали из-за "масштабного пожара" на "Азовстали", там опровергают

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В сети заявили, что в воскресенье, 17 марта, в Мариуполе произошел пожар на территории меткомбината "Азовсталь". Представители компании опровергли информацию о ЧП.

Как сообщает городской портал 0629, пожар якобы произошел в районе доменного цеха. Над предприятием заметили зарево, похожее на столб огня и дым (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Со стороны видно, что что-то горит между мартеновским цехом и доменным. Возможно это горит трансформатор", — сообщали очевидцы.

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Грохот и вспышки: в Мариуполе запаниковали из-за "масштабного пожара" на "Азовстали", там опровергают

0629.com.ua

Они также рассказали, что видели "пламя с периодическими вспышками", а также слышали грохот.

В то же время в пресс-службе предприятия информацию о пожаре не подтвердили, заявив, что идет обычный технологический процесс.

Грохот и вспышки: в Мариуполе запаниковали из-за "масштабного пожара" на "Азовстали", там опровергают

0629.com.ua

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Грохот и вспышки: в Мариуполе запаниковали из-за "масштабного пожара" на "Азовстали", там опровергают

0629.com.ua

Грохот и вспышки: в Мариуполе запаниковали из-за "масштабного пожара" на "Азовстали", там опровергают

0629.com.ua

"Зарево в небе над "Азовсталью" — следствие обычного слива шлака, попутных продуктов производства, а не пожар", — сказано в сообщении.

"Эта процедура обязательна в производстве и не несет повышенной нагрузки на окружающую среду. 17 марта, с 18 до 19 часов, производился слив на трех участках. Учитывая, что время суток темное, образовалось яркое свечение, которое могли видеть жители города", — добавили в пресс-службе.

В компании также подчеркнули, что подобная ситуация абсолютно штатная и контролируемая.

Как писал OBOZREVATEL, в российской Перми 17 января произошел пожар в крупном бизнес-центре. Чтобы спастись от огня, люди были вынуждены выпрыгивать из окон.

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УкраинаМариуполь
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пожарфотографиивидео
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