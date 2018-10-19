Город в слезах: в Керчи простились с жертвами стрелка. Фото и видео

В оккупированной Керчи (Крым) на центральной площади прошла церемония прощания с жертвами нападения на политехнический колледж.

Закрытые гробы с телами погибших вынесли сотрудники МЧС России. Митрополит керченский Платон провел панихиду.

Заместитель главы "администрации" города Дилявер Мельгазиев заявил, что проститься пришли порядка 33 тыс. человек.

Тело одного из погибших находилось не в гробу - он мусульманин. Здесь с ним попрощались, а хоронить будут по своим обычаям.

Как сообщает "Керчь.ФМ", на площади поток людей не заканчивался, все хотели проститься с погибшими.

Тысячи скорбящих людей.



Керчь попрощалась с погибшими в колледже



Видео - Reuters pic.twitter.com/GZj9k9nmqD — Крым. Реалии (@krymrealii) 19 октября 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 октября студент Владислав Росляков пришел в Керченский колледж с ружьем и самодельными взрывными устройствами, и начал расстреливать всех, кто встречался ему на пути. После этого он покончил с собой в помещении библиотеки.

Оккупационные власти отвергают версию теракта, считая гибель 21 человека и травмирование почти 60-ти — убийством. Украинские власти расценили нападение как теракт и уже начали расследование.