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Город в слезах: в Керчи простились с жертвами стрелка. Фото и видео

122.4тЧитать материал на украинском

В оккупированной Керчи (Крым) на центральной площади прошла церемония прощания с жертвами нападения на политехнический колледж.

Закрытые гробы с телами погибших вынесли сотрудники МЧС России. Митрополит керченский Платон провел панихиду.

Заместитель главы "администрации" города Дилявер Мельгазиев заявил, что проститься пришли порядка 33 тыс. человек.

Тело одного из погибших находилось не в гробу - он мусульманин. Здесь с ним попрощались, а хоронить будут по своим обычаям.

Город в слезах: в Керчи простились с жертвами стрелка. Фото и видео

Город в слезах: в Керчи простились с жертвами стрелка. Фото и видео
Город в слезах: в Керчи простились с жертвами стрелка. Фото и видео
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Были наставники из Чечни: всплыли новые детали о стрелке из Керчи
Город в слезах: в Керчи простились с жертвами стрелка. Фото и видео
Город в слезах: в Керчи простились с жертвами стрелка. Фото и видео
Город в слезах: в Керчи простились с жертвами стрелка. Фото и видео
Город в слезах: в Керчи простились с жертвами стрелка. Фото и видео

Как сообщает "Керчь.ФМ", на площади поток людей не заканчивался, все хотели проститься с погибшими.

Город в слезах: в Керчи простились с жертвами стрелка. Фото и видео
Город в слезах: в Керчи простились с жертвами стрелка. Фото и видео
Город в слезах: в Керчи простились с жертвами стрелка. Фото и видео
Город в слезах: в Керчи простились с жертвами стрелка. Фото и видео
Город в слезах: в Керчи простились с жертвами стрелка. Фото и видео

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 октября студент Владислав Росляков пришел в Керченский колледж с ружьем и самодельными взрывными устройствами, и начал расстреливать всех, кто встречался ему на пути. После этого он покончил с собой в помещении библиотеки.

Оккупационные власти отвергают версию теракта, считая гибель 21 человека и травмирование почти 60-ти — убийством. Украинские власти расценили нападение как теракт и уже начали расследование.

Читайте все новости по теме "Взрыв в Керчи" на OBOZREVATEL.

Тема
Взрыв в Керчи
Место
Украина
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Ukr Igore
Ukr Igore
Як у СРСР.Люди ще щільніш сплотилися біля рідноїЄРосі...
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0
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Алексеев Владимир
Алексеев Владимир
Чем больше узнаём хохлов,тем больше нравятся собаки.
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3
Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Алексеев Владимир,чем больше мы узнаем кацапов,тем больше мы не сомневаемся, что они алени.
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2
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Pacaj Mychajlo
Pacaj Mychajlo
Предателям Крыма нет пощады.. Путин заявил что ЭТО Бандэра
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