"Гробы никуда не едут!" Прилепин оправдался за пост о потерях "ДНР"

Российский писатель Захар Прилепин, который воевал на стороне "ДНР", поспешил оправдаться за свой нашумевший пост об огромных потерях террористов на Донбассе.

Он заявил, что написал его лишь для того, чтобы заставить оккупантов не допустить такого в будущем, и похвастался, что якобы добился цели. Свою позицию он изложил в статье для "Свободной прессы".

"После двух лет работы нашего батальона, количество убитых и раненых бойцов и офицеров превысило 30 человек, и сейчас составляет 1/7 от общего состава подразделения. Это, конечно, много. Всякую свою операцию мы самым серьезным образом прорабатывали и прорабатываем, но, оглядываясь теперь назад, приходится признать, что часть потерь все-таки можно было бы избежать", — пишет писатель-террорист.

Продолжая оправдываться, он отметил, что террористы могли потерять еще больше личного состава, и тогда счет ликвидированным оккупантов был в два, а то и в три раза больше.

Захар Прилепин Facebook Владимира Семенова

"В любом случае, я практически никогда о потерях в нашем подразделении не писал и не говорил. Пошел в последний раз только потому, что увидел: руководство армии "ДНР" не совсем адекватно воспринимало ситуацию на том участке фронта, где работают наши бойцы. Ситуация приняла критический оборот и надо было дать это понять людям, принимающим решения. Через три дня мне стало известно, что ряд необходимых мер по стабилизации ситуации на том участке фронта приняты. Что ж, сработало", — объяснил Прилепин публикацию своего поста, который развенчал миф российской пропаганды о "непобедимых ополченцах".

Кроме того, преступник бурно отреагировал на то, как новость о массовой ликвидации террористов "ДНР" осветили в украинских СМИ. Он попытался убедить свою публику в том, что информацию на свободных территориях якобы исказили фейками.

"После моего поста несколько десятков украинских медиа разразились счастливыми новостями: сепаров погубили, вот так праздник! Основный их посыл: в рашкостан поехали гробы. Эти нелюди никак не могут взять в толк хотя бы тот факт, что гробы, как правило, никуда не едут. Из тех четверых в последний раз погибших — трое были жителями Донецкой и Луганской областей. По сути, они такие же украинцы, как и те, что ликуют об их смерти, пуская пузыристые слюни во все стороны", — едко высказался разозленный Прилепин.

Захар Прилепин КП

Как сообщал OBOZREVATEL, известный сербский наемник Деян "Деки" Берич, который был снайпером в "ДНР", пожаловался на огромные потери террористов на Донбассе. По его словам, только за последних два месяца они составили 70 человек. Такую статистику он озвучил на официальном брифинге спикера МИД России Марии Захаровой.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!