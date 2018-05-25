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"Гробы идут": украинцев предупредили об опасности поездок в Россию

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Известный украинский волонтер Мирослав Гай предостерег украинцев от поездок в Россию и Беларусь в ближайшее время.

Речь идет, в частности, и о Чемпионате мира по футболу-2018, пишет он на своей странице в Facebook.

"У нас идет война, каждый день россияне убивают нескольких украинских солдат и еще десяток ранят.Но дело не в этом. Дело в том, что мы их тоже убиваем. И намного больше", - объясняет он свои опасения.

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По его словам, на каждого погибшего украинского солдата, приходится несколько российских.

"Об этом не говорит российская пропаганда, как она молчит о многих сотнях потерь в Сирии, но о которых уже знает весь мир. Зато пропаганда продолжает нагнетать ненависть к украинцам, американцам, евреям, европейцам. И все это подкрепляется гробами, которые идут из Украины в РФ", - подчеркнул Гай.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Исландии официально объявили о том, что не будут присутствовать на мероприятиях чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Кроме того, ранее отказался от участия в церемонии открытия Мундиаля-2018 президент Польши Анджей Дуду.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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