Гроб с крестом и топор в дверях: известному активисту пригрозили убийством. Фото

В Чугуеве Харьковской области лидеру общественной организации "Сеть антикоррупционных центров" Роману Лихачеву прислали крест, гроб и траурные венки, а в дверь квартиры воткнули топор.

Подробности инцидента Лихачев рассказал по телефону изданию "Укринформ".

"Ночью я проснулся от того, что, как мне показалось, у двери квартиры что-то упало. Выглянул на площадку – ничего. А утром мне позвонили из офиса нашей общественной организации "Сеть антикоррупционных центров" и сказали, что у двери офиса стоят гроб, крест и венок с угрозами в мой адрес. Когда я вышел из квартиры, то обнаружил, что в дверь с наружной стороны воткнут топор", – рассказал Лихачев.

Активист написал заявление в полицию и попросил обеспечить его безопасность. По его мнению, угрозы связаны с антикоррупционной деятельностью организации.

"К примеру, мы обнаружили, что кафе "Черная жемчужина", что в центре Чугуева, без лицензии продает алкогольные напитки. Или другое: на автовокзале, буквально в 50 метрах от районной прокуратуры, действует торговая точка, которая также работает в режиме "наливайки". Эти заведения связаны с депутатом Чугуевского городского совета. Мы написали об этом в сети, причем собрали несколько тысяч просмотров, а также – в полицию и фискальную службу. Видимо, это кому-то не понравилось, и нас решили запугать", – пояснил Лихачев.

По его словам, организация действует 5 лет: "За это время по результатам наших проверок возбуждено три десятка уголовных дел, треть из них доведена до суда. Размер штрафов и сумм в погашение ущерба, взысканных с виновных, превышает 500 тыс. грн".

Также Лихачев сообщил, что в связи с его заявлением в полицию он сегодня вызван на допрос к следователю.

По его словам, подобные угрозы в свое время поступали и к Николаю Бычко – экоактивисту из Эсхара Харьковской области, тело которого нашли повешенным в лесу.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 5 июня 2018 года в лесу близ поселка Эсхар найдено тело повешенного экоактивиста Николая Бычко. Полиция не нашла фактов, подтверждающих убийство Бычко, и в декабре 2018 года дело закрыли.

Адвокат семьи Бычко Роман Лихачев заявлял тогда, что в течение двух месяцев правоохранители не провели необходимые следственные действия и экспертизы. Временная следственная комиссия Верховной Рады отмечала, что расследованием смерти Николая Бычко в Харьковской области проводилось ненадлежащим образом.

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