Скандалы с военными складами Украины: Гриценко назвал решение проблемы

Военные объекты в Украине плохо охраняются.

Об этом OBOZREVATEL заявил экс-министр обороны Анатолий Гриценко. По его словам, недопустимо, когда по данным прокуратуры, из четырех военных складов три взорвали диверсионные группы.

"Теперь мы видим, что и другие военные объекты, где хранится техника (склад Харьковского бронетанкового завода - Ред.), также никто не охраняет. Тут нужны только жесткие организационные и кадровые решения", - отметил Гриценко.

В частности, он призвал обеспечить надежную охрану военных объектов.

"А что касается кадров, то люди, которые это допустили на заводе, должны быть как минимум уволены. А если будут признаки нарушения закона, то и привлечены к ответственности", - подытожил Гриценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июля блогеры обнаружили на территории Харьковского бронетанкового ремонтного завода заброшенную военную базу с новыми танками. Парни провели видеосъемку, которую выложили в сеть.