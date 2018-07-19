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Скандалы с военными складами Украины: Гриценко назвал решение проблемы

3.2тЧитать новость на украинском

Военные объекты в Украине плохо охраняются.

Об этом OBOZREVATEL заявил экс-министр обороны Анатолий Гриценко. По его словам, недопустимо, когда по данным прокуратуры, из четырех военных складов три взорвали диверсионные группы.

"Теперь мы видим, что и другие военные объекты, где хранится техника (склад Харьковского бронетанкового завода - Ред.), также никто не охраняет. Тут нужны только жесткие организационные и кадровые решения", - отметил Гриценко.

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В частности, он призвал обеспечить надежную охрану военных объектов.

"А что касается кадров, то люди, которые это допустили на заводе, должны быть как минимум уволены. А если будут признаки нарушения закона, то и привлечены к ответственности", - подытожил Гриценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июля блогеры обнаружили на территории Харьковского бронетанкового ремонтного завода заброшенную военную базу с новыми танками. Парни провели видеосъемку, которую выложили в сеть.

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Тема
Эксклюзив
Персона
Анатолий Гриценко
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Русский Солдат
Русский Солдат
Все это железо, бывшее несколько десятилетий назад боевой техникой, после хранения на открытой площадке нуждается в капитальном ремонте либо списании и утилизации, что гораздо дешевле. Охранять там нечего.
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Русский Солдат, платный уебок- харош пену изо рта пускать! Проститутка ты - тебя пока не ипут а ты все подмахиваешь!!
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1
0
Русский Солдат
Русский Солдат
Все это бывшее боевое железо, которое провело несколько десятилетий под открытым небом для восстановления боеспособности нуждается в капитальном ремонте либо списании и утилизации, что гораздо дешевле. охранять там нечего.
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1
1

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