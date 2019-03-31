Гриценко рассказал об инциденте с Мостовой на выборах

Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко уже проголосовал на выборах главы государства.

Однако его жена, Юлия Мостовая, не была указана в списках избирателей, несмотря на то, что по месту прописки она живет уже более 40 лет, написал политик на своей странице в Фейсбук.

Анатолий Гриценко Фейсбук Анатолия Гриценко

Анатолий Гриценко Фейсбук Анатолия Гриценко

Анатолий Гриценко Фейсбук Анатолия Гриценко

Анатолий Гриценко Фейсбук Анатолия Гриценко

"Проголосовали с женой. Точнее — проголосовал я, жена не смогла, несмотря на то, что живет в доме более 40 лет, в обновленном паспорте стоит штамп прописки с 2013г, после этого на трех выборах голосовала, два дня назад по электронному реестру избирателей себя проверила... Власть все же преступна. Сейчас разбираемся с юристами... Я проголосовал — за Украину без мародеров, за Украине в безопасности и благополучии, она такой должна быть и будет! #ЧеснихБільше", — отметил Гриценко.

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