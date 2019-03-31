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Гриценко рассказал об инциденте с Мостовой на выборах

2.2тЧитать материал на украинском

Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко уже проголосовал на выборах главы государства.

Однако его жена, Юлия Мостовая, не была указана в списках избирателей, несмотря на то, что по месту прописки она живет уже более 40 лет, написал политик на своей странице в Фейсбук.

Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко

Фейсбук Анатолия Гриценко

Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко

Фейсбук Анатолия Гриценко

Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко

Фейсбук Анатолия Гриценко

Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко

Фейсбук Анатолия Гриценко

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Гриценко: Я буду проходить полиграф каждые три месяца

"Проголосовали с женой. Точнее — проголосовал я, жена не смогла, несмотря на то, что живет в доме более 40 лет, в обновленном паспорте стоит штамп прописки с 2013г, после этого на трех выборах голосовала, два дня назад по электронному реестру избирателей себя проверила... Власть все же преступна. Сейчас разбираемся с юристами... Я проголосовал — за Украину без мародеров, за Украине в безопасности и благополучии, она такой должна быть и будет! #ЧеснихБільше", — отметил Гриценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, В Украине проходят выборы президента-2019: все подробности онлайн.

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Персоны
Анатолий ГриценкоЮлия Мостовая
Место
Украина
Тег
Выборы 2019
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Избирательный процесс на Украине ознаменовался не только множеством нарушений, но и массовой акцией, которую украинцы запустили в социальных сетях.Так, граждане страны стали публиковать на своих страницах фото, сделанные возле избирательных участков, а также свои комментарии с хэштегом «остаточнепрощавай». Таким образом украинцы уже прощаются с действующим президентом Украины Петром Порошенко, эпоха правления которого ознаменовалась для страны вооруженным конфликтом и тотальным упадком.
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Key Natalie
Key Natalie
Цимельман Филя, тобто, отримання Томосу, відбудова армії, відродження мови, безвіз..то для тебе тотальний упадок?
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