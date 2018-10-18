Гриценко дал резкую оценку инциденту "янтарщиков" с полицией под Ривне

Лидер партии "Гражданская позиция", экс-министр обороны Украины (2005-2007 гг) Анатолий Гриценко дал резкую оценку инциденту между людьми в балаклавах и полицией, который случился 18 октября в селе Кухотская Воля Заричненского района Ривненской области.

"Ривненщина. Две сотни "янтарщиков" в балаклавах побили три полицейские машины, унижали полицейских, которые вели там патрулирование. Такое в принципе невозможно в государстве, которое само не "крышует" и не "зарабатывает" на высшем уровне", - написал Гриценко в Facebook.

"В котором полиция действительно является полицией, а власть – является властью, которая работает для людей, по закону, которую люди уважают, а бандиты боятся. Нынешняя власть импотентная. Во всех проявлениях. И в профессиональном, и в моральном первую очередь. Она уже потеряла легитимность и даже способность выполнять элементарные, базовые функции. Восстанавливать мораль и способность придется уже новой власти", - добавил политик.

Согласно сообщению полиции, 18 октября около 7:00 в селе Кухотская Воля Заричненского района во время патрулирования в противодействии незаконной добыче янтаря полицейским оказала сопротивление группа неизвестных в количестве примерно 200 человек.

Злоумышленники в балаклавах и с палками в руках заблокировали проезд автомобиля, дергали полицейских за форменную одежду, бросали камни, повредили три служебных автомобиля.

Правоохранителям удалось прекратить конфликт.

По предварительной информации, во время столкновения работники полиции телесных повреждений не получили, оружие не применяли.

Информации о пострадавших в результате столкновения в полицию пока не поступало.