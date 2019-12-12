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12 декабря • обновлено в 21:53
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Убийство Шеремета: что известно о задержанной "Пуме"

3.3т
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Национальная полиция Украины подозревает экс-добровольцев Владислава ("Бучу") и Инну Грищенко ("Пуму") в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. При этом официальное подозрение им пока не объявляли.

В настоящее время оба фигуранта находятся под стражей по делу о покушении на бизнесмена в Ивано-Франковской области.

Инна Грищенко ("Пума")

Инна Грищенко ("Пума")

Первые обыски у семьи Грищенко

Сотрудники МВД пришли с обысками к экс-добровольцу "Правого сектора" Инне Грищенко ("Пуме") и ее мужу, участнику боев за ДАП Владиславу Грищенко ("Буче"), 5 ноября 2019 года.

Инцидент вызвал большой ажиотаж в сети: не зная о деталях дела, многие пользователи обвинили украинских правоохранителей в политических репрессиях и преследовании ветеранов войны на Донбассе.

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Тогда супругам сообщили о подозрении в причастности к покушению на убийство бизнесмена в Ивано-Франковской области, Михаила Чекурака, которого сами правоохранители открыто называют криминальным авторитетом. По версии следствия, муж "Пумы", Владислав Грищенко вступил в сговор с группой лиц и взялся за "ликвидацию" Чекурака посредством подрыва. Утверждается, что Грищенко установил на автомобиль бизнесмена самодельное взрывное устройство, однако оно не сработало.

Владислав Грищенко был задержан в конце сентября и помещен в Ивано-Франковский СИЗО, а 6 ноября Киевский апелляционный суд принял решение взять Инну Грищенко под стражу сроком на 60 суток.

Инна Грищенко ("Пума")

Инна Грищенко ("Пума")

Фото Виктории Мирошниченко и скриншот из видео

Давление на мужа "Пумы"

9 декабря, на заседании Печерского районного суда Владислав Грищенко ("Буча"), заявил, что ему предложили добровольно признаться в убийстве Павла Шеремета. По его словам, предложение поступило от следователя – в обмен тот якобы обещал освободить из под ареста "Пуму".

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Убийство Павла Шеремета

Информация о том, что Инна Грищенко ("Пума") и ее муж Владислав ("Буча") могут быть причастны к убийству Павла Шеремета, появилась в СМИ еще в начале ноября. Тогда ряд новостных ресурсов, ссылаясь на собственные источники, сообщили, что следствие может начать отрабатывать подобную версию.

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Только 12 декабря, на брифинге, глава Национальной полиции Евгений Коваль официально заявил, что семейная пара Грищенко – "Пума" и "Буча", косвенно причастны к убийству журналиста.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что заказчик убийства журналиста Павла Шеремета будет найден. Об этом он заявил на брифинге МВД 12 декабря.

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Автор
Игорь Никитин
Тема
Убийство Павла Шеремета
Место
Украина
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