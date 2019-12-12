Убийство Шеремета: что известно о задержанной "Пуме"

Национальная полиция Украины подозревает экс-добровольцев Владислава ("Бучу") и Инну Грищенко ("Пуму") в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. При этом официальное подозрение им пока не объявляли.

В настоящее время оба фигуранта находятся под стражей по делу о покушении на бизнесмена в Ивано-Франковской области.

Инна Грищенко ("Пума")

Первые обыски у семьи Грищенко

Сотрудники МВД пришли с обысками к экс-добровольцу "Правого сектора" Инне Грищенко ("Пуме") и ее мужу, участнику боев за ДАП Владиславу Грищенко ("Буче"), 5 ноября 2019 года.

Инцидент вызвал большой ажиотаж в сети: не зная о деталях дела, многие пользователи обвинили украинских правоохранителей в политических репрессиях и преследовании ветеранов войны на Донбассе.

Тогда супругам сообщили о подозрении в причастности к покушению на убийство бизнесмена в Ивано-Франковской области, Михаила Чекурака, которого сами правоохранители открыто называют криминальным авторитетом. По версии следствия, муж "Пумы", Владислав Грищенко вступил в сговор с группой лиц и взялся за "ликвидацию" Чекурака посредством подрыва. Утверждается, что Грищенко установил на автомобиль бизнесмена самодельное взрывное устройство, однако оно не сработало.

Владислав Грищенко был задержан в конце сентября и помещен в Ивано-Франковский СИЗО, а 6 ноября Киевский апелляционный суд принял решение взять Инну Грищенко под стражу сроком на 60 суток.

Инна Грищенко ("Пума") Фото Виктории Мирошниченко и скриншот из видео

Давление на мужа "Пумы"

9 декабря, на заседании Печерского районного суда Владислав Грищенко ("Буча"), заявил, что ему предложили добровольно признаться в убийстве Павла Шеремета. По его словам, предложение поступило от следователя – в обмен тот якобы обещал освободить из под ареста "Пуму".

Убийство Павла Шеремета

Информация о том, что Инна Грищенко ("Пума") и ее муж Владислав ("Буча") могут быть причастны к убийству Павла Шеремета, появилась в СМИ еще в начале ноября. Тогда ряд новостных ресурсов, ссылаясь на собственные источники, сообщили, что следствие может начать отрабатывать подобную версию.

Только 12 декабря, на брифинге, глава Национальной полиции Евгений Коваль официально заявил, что семейная пара Грищенко – "Пума" и "Буча", косвенно причастны к убийству журналиста.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что заказчик убийства журналиста Павла Шеремета будет найден. Об этом он заявил на брифинге МВД 12 декабря.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram