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"Гражданская" война во всей красе: на Донбассе засекли военную технику из РФ. Фото

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На оккупированном Донбассе снова заметили военную технику из России – боевики засветили комплекс радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки РБ-341В "Леер-3".

Об этом сообщил в своем Telegram-канале "Штирлиц-инфо" офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). "Особенности "гражданской" войны или гуманитарка от "братского народа", – отреагировал он.

Отмечается, что данные о технике разместила в своем отчете специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине.

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"Гражданская" война во всей красе: на Донбассе засекли военную технику из РФ. Фото

Telegram Штирлиц-инфо

"Гражданская" война во всей красе: на Донбассе засекли военную технику из РФ. Фото

Telegram Штирлиц-инфо

"2 апреля команда СММ заметила комплекс радиоэлектронной борьбы (РБ‑341В "Леер‑3"), который перевозили на военном грузовике ("КамАЗ‑5350") в районе н. п. Коньково (неподконтрольный правительству, 79 км к югу от Донецка) в южном направлении по автодороге Т0508 (в зоне, где размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено согласно пункту 5 Меморандума от 19 сентября 2014 года)", – сказано в отчете.

"Гражданская" война во всей красе: на Донбассе засекли военную технику из РФ. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на оккупированном Донбассе рассекретили место размещения российской военной техники АСП "Житель" и РЭБ "Тирада-2".

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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Здесь просто вопрос денег! кто-то покупает миномет "Молот", а кто-то комплексы радиоэлетронной борьбы!
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