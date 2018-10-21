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''Гражданская война?'' В ''ДНР'' появился еще один главарь из России

9.6тЧитать материал на украинском

Андрей Ким - "председатель верховного суда" "ДНР" - является гражданином России, который ранее работал в Следственном Комитете РФ.

Об этом сообщил украинский блогер и журналист Денис Казанский на своей странице в Twitter. "Гражданская война такая гражданская", - с иронией написал он.

"Еще в сентябре в "ДНР" появился "председатель верховного суда" Андрей Ким. Сразу закрались подозрения, что человек не местный, заблудился. И точно, Ким - гражданин РФ, работал раньше в Следственном Комитете", - отметил Казанский.

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''Гражданская война?'' В ''ДНР'' появился еще один главарь из России

Андрей Ким (слева)

twitter.com/den_kazansky

Комментарии к посту Казанского

Комментарии к посту Казанского

Комментарии к посту Казанского

Комментарии к посту Казанского

Как сообщал OBOZREVATEL, одиозному террористу Павлу Губареву, который метил в главари "ДНР", сделали жесткое предупреждение.

Ранее Губарев похвастался поддержкой Кремля для участия в незаконных "выборах", которые запланированы на 11 ноября. Однако достаточно быстро он отказался от претензий на кресло главаря "республики".

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Денис Казанский
Место
УкраинаДонецк
Объекты
ДНРтеррористы "ДНР"РоссияНовости ДНРНовости Донбасса
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
ну вот еще один выбуряткакярад из бурятоубийственной вайны...коренной шахтер из дамбаса...только из забоя вылез...
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
Ивлев Павел, сиди ровно на кавказский бутылка ватный ублюдок, а то "рая аля путлер" тебе не видать!
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Гетьман Елена
Гетьман Елена
Ohremenko Andrey, тссс..это шахтёр, коренной житель дамбасса)
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