''Гражданская война?'' В ''ДНР'' появился еще один главарь из России

Андрей Ким - "председатель верховного суда" "ДНР" - является гражданином России, который ранее работал в Следственном Комитете РФ.
Об этом сообщил украинский блогер и журналист Денис Казанский на своей странице в Twitter. "Гражданская война такая гражданская", - с иронией написал он.
"Еще в сентябре в "ДНР" появился "председатель верховного суда" Андрей Ким. Сразу закрались подозрения, что человек не местный, заблудился. И точно, Ким - гражданин РФ, работал раньше в Следственном Комитете", - отметил Казанский.
Андрей Ким (слева)
twitter.com/den_kazansky
Комментарии к посту Казанского
Комментарии к посту Казанского
Как-то я пропустил эту новость. Еще в сентябре в ДНР появился "председатель верховного суда" Андрей Ким. Сразу закрались подозрения, что человек не местный, заблудился. И точно, Ким - гражданин РФ, работал раньше в Следственном Комитете.— Денис Казанський (@den_kazansky) 21 жовтня 2018 р.
Гражданская война такая гражданская pic.twitter.com/O5ke6yQYNC
Как сообщал OBOZREVATEL, одиозному террористу Павлу Губареву, который метил в главари "ДНР", сделали жесткое предупреждение.
Ранее Губарев похвастался поддержкой Кремля для участия в незаконных "выборах", которые запланированы на 11 ноября. Однако достаточно быстро он отказался от претензий на кресло главаря "республики".
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