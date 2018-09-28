МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
квадрокоптера с HD камерой Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

''Гражданская война'': офицер ВСУ показал убитого на Донбассе десантника России

3.3тЧитать материал на украинском

Одним из погибших наемников России, воевавших за террористов "Л/ДНР" на Донбассе, оказался десантник Иван Мюгянен.

Как сообщается в Facebook на странице офицера ВСУ Анатолия Штефана ("Штирлица") оккупант был ликвидирован 28 августа 2014 года.

Он служил в 331-м парашютно-десантном полку РФ и участвовал в аннексии Крыма в марте 2014-го, за что был награжден соответствующими орденами.

Новости
Депутат Госдумы назвал Донбасс кровавым тупиком России

"Особенности "гражданской" войны в Украине, это когда погибший на Донбассе 28.08.2014 года российский десантник 331 ПДП сержант Иван Мюгянен получает орден "за мужество" посмертно и среди наград еще медаль "за захват" Крыма", - прокомментировал офицер.

''Гражданская война'': офицер ВСУ показал убитого на Донбассе десантника России

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в сети показали фото еще нескольких наемников Путина, которые пополнили "бригаду-200".

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объекты
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНР
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
4
14
Смешно
7
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Suhinin Pyotr
Suhinin Pyotr
БЛА БЛА БЛА
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Это классика! У шумеров: Штирлец сказал, что русский Иван, по фамилии "МЮГЯНЕН"!!!!! погиб на Украине!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
andreyev andrei
andreyev andrei
Фейкометы сраные. Это у вас в крови. Петя тоже перед всем миром тряс паспортами и кусками обшивки. Уйопки.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги