''Гражданская война'': офицер ВСУ показал убитого на Донбассе десантника России

Одним из погибших наемников России, воевавших за террористов "Л/ДНР" на Донбассе, оказался десантник Иван Мюгянен.

Как сообщается в Facebook на странице офицера ВСУ Анатолия Штефана ("Штирлица") оккупант был ликвидирован 28 августа 2014 года.

Он служил в 331-м парашютно-десантном полку РФ и участвовал в аннексии Крыма в марте 2014-го, за что был награжден соответствующими орденами.

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"Особенности "гражданской" войны в Украине, это когда погибший на Донбассе 28.08.2014 года российский десантник 331 ПДП сержант Иван Мюгянен получает орден "за мужество" посмертно и среди наград еще медаль "за захват" Крыма", - прокомментировал офицер.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в сети показали фото еще нескольких наемников Путина, которые пополнили "бригаду-200".