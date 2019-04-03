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"Гражданская" война? На Донбассе засекли российскую военную технику

1.7тЧитать материал на украинском

В зоне боевых действий на Донбассе была замечена военная техника российских оккупантов. Они разместили ее вблизи населенного пункта Южная Ломуватка.

Фотодоказательства присутствия России на Донбассе опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Особенности "гражданской" войны, или гуманитарка от "братского" народа. В районе населенного пункта Южная Ломуватка обнаружены АСП "Житель" и РЭБ "Тирада-2" Вооруженных сил Российской Федерации", — написал он.

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Присутствие российской военной техники на Донбассе

Присутствие российской военной техники на Донбассе

Facebook Анатолия Штефана

Присутствие российской военной техники на Донбассе

Присутствие российской военной техники на Донбассе

Facebook Анатолия Штефана

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе блогер Фашик Донецкий опубликовал фото передвижения российской военной техники во временно оккупированном Донецке. Ему удалось запечатлеть машину "Шиповник", предназначенную для радиомониторинга и блокировки каналов дистанционного управления летательных аппаратов (РЭБ).

В конце февраля в сети появилось видео с неопровержимыми доказательствами присутствия российской армии на Донбассе. Речь идет о фото и видео с танками Вооруженных сил Российской Федерации — Т-72 Б3 и Т-72 БА.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
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Виня Ксения
Виня Ксения
Пигин Макс, не ищут, а постоянно фиксируют, фашист. Чувствуешь разницу?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Виня Ксения, Ксюша, играй в куклы.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Господи, как дети! Воюют 5 лет и до сих пор ищут "доказательства" присутствия Российской Армии. Такое возможно только в стране, победившей разум!!!
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40 tetigistus
40 tetigistus
Опять?!
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