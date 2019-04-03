"Гражданская" война? На Донбассе засекли российскую военную технику

В зоне боевых действий на Донбассе была замечена военная техника российских оккупантов. Они разместили ее вблизи населенного пункта Южная Ломуватка.

Фотодоказательства присутствия России на Донбассе опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Особенности "гражданской" войны, или гуманитарка от "братского" народа. В районе населенного пункта Южная Ломуватка обнаружены АСП "Житель" и РЭБ "Тирада-2" Вооруженных сил Российской Федерации", — написал он.

Присутствие российской военной техники на Донбассе Facebook Анатолия Штефана

Присутствие российской военной техники на Донбассе Facebook Анатолия Штефана

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе блогер Фашик Донецкий опубликовал фото передвижения российской военной техники во временно оккупированном Донецке. Ему удалось запечатлеть машину "Шиповник", предназначенную для радиомониторинга и блокировки каналов дистанционного управления летательных аппаратов (РЭБ).

В конце февраля в сети появилось видео с неопровержимыми доказательствами присутствия российской армии на Донбассе. Речь идет о фото и видео с танками Вооруженных сил Российской Федерации — Т-72 Б3 и Т-72 БА.

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