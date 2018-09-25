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''Гражданская война'': главарь ''ДНР'' прозрел и сдался Украине

17.7тЧитать материал на украинском

Службе безопасности Украины добровольно сдался "министр аграрной политики и продовольствия ДНР".

Об этом сообщается на странице в Facebook украинского офицера Анатолия Штефана Штирлица, где также опубликовано видео с "прозревшим" террористом, который пожаловался на ухудшения уровня жизни на оккупированных территориях.

"Рассказывает, что российские кураторы тупо грабят Донбасс, отжимают у предпринимателей бизнес и сажают на подвал. Это и есть особенности "гражданской войны", - написал военный.

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Как установили правоохранители, мужчина присоединился к террористам еще в сентябре 2014 года. Изначально он вошел в состав так называемого "Индустриального оплота Донбасса", где занимался поставкой в ОРДО удобрений, горюче-смазочных материалов и других товаров, закупкой зерна и конечной продукции сельского хозяйства.

"Впоследствии, возглавив по предложению Захарченко "министерство агропромышленной политики и продовольствия" террористов, злоумышленник под кураторством российских спецслужб обеспечивал формирование штата и функционирование фейкового ведомства. Среди прочего, он также "санкционировал" прибытие на оккупированные территории Донбасса грузов так называемого "российского гуманитарного конвоя", - написано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в США заявили о существенных доказательствах военного присутствия России в Украине.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Анатолій Штефан
Место
Украина
Объекты
Новости ДНРНовости ДонбассаСлужба безопасности Украины
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СТАЛАГ МИТИН
СТАЛАГ МИТИН
Хороший свидетель для гаагского суда над )(уйл0м.
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Этова министра, уже по третьему кругу пускают ... к кастрюлек мозг 2 бита, нифига не помнят.
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Воронов Евгений, ущерб,от за "кастрюльки"? Сугубо для рашистов тиражируют,чём и следите?
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Передерко Владимир
Передерко Владимир
Скоро все побегут
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