''Гражданская война'': главарь ''ДНР'' прозрел и сдался Украине

Службе безопасности Украины добровольно сдался "министр аграрной политики и продовольствия ДНР".

Об этом сообщается на странице в Facebook украинского офицера Анатолия Штефана Штирлица, где также опубликовано видео с "прозревшим" террористом, который пожаловался на ухудшения уровня жизни на оккупированных территориях.

"Рассказывает, что российские кураторы тупо грабят Донбасс, отжимают у предпринимателей бизнес и сажают на подвал. Это и есть особенности "гражданской войны", - написал военный.

Как установили правоохранители, мужчина присоединился к террористам еще в сентябре 2014 года. Изначально он вошел в состав так называемого "Индустриального оплота Донбасса", где занимался поставкой в ОРДО удобрений, горюче-смазочных материалов и других товаров, закупкой зерна и конечной продукции сельского хозяйства.

"Впоследствии, возглавив по предложению Захарченко "министерство агропромышленной политики и продовольствия" террористов, злоумышленник под кураторством российских спецслужб обеспечивал формирование штата и функционирование фейкового ведомства. Среди прочего, он также "санкционировал" прибытие на оккупированные территории Донбасса грузов так называемого "российского гуманитарного конвоя", - написано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в США заявили о существенных доказательствах военного присутствия России в Украине.