Почему США могут перекрыть Украине вентиль грантов

Как сообщили "Обозревателю" источники в американском посольстве, в Киев приехала команда представителей из различных ведомств США. Они осуществляют проверку освоения международной помощи украинскими организациями и ведомствами.

Цифры действительно впечатляют. На волне Революции достоинства в стране произошел бум грантов – вливания выросли более чем вдвое. Западные партнеры Киева не жалели денег, выделяя кругленькие суммы на развитие реформ, свободы слова и демократии. Главным донором, разумеется, были и остаются Соединенные Штаты.

О масштабах американских грантов и причинах сомнений США – в расследовании "Обозревателя".

Вентиль хотят подкрутить

Как мы выяснили, Федеральное правительство США ныне финансирует более 80 программ помощи Украине на сумму около $1,4 млрд:

- по линии Министерства обороны США – более $703 млн;

- по линии Агентства США по международному развитию (USAID) – $439 млн;

- по линии Государственного департамента США – более $64 млн.

Пока у власти были демократы, щедро раздающие деньги развивающимся странам, многочисленные общественные организации в Украине не бедствовали. А вот нынешний президент США Дональд Трамп к этой статье расходов относится куда более скептически. Финансовый вентиль, как многие боялись, он не перекрыл. Но с его подачи по ряду внешнеполитических программ проходят ревизии целесообразности и эффективности трат. Украина не стала исключением.

Пока у нас нет оснований утверждать, что средства спустили на ветер – расследование будет продолжено. На данный момент мы можем говорить лишь о суммах – весьма солидных.

Медиа – в фаворе

В распоряжении "Обозревателя" оказались некоторые данные по финансированию грантовых проектов в Украине. Оказалось, на медиа-среду приходится львиная доля денежных вливаний.

USAID и правительство США выделяют $20,7 млн на проект Ukraine Media Project. Средства распределяются между:

- Centre UA. В соучредителях, в частности, числится народный депутат от Блока Петра Порошенко Светлана Залищук. Более того, организация участвует и в другой грантовой программе, о которой пойдет ниже;

- "Украинская правда". Журналисты, кстати, неоднократно обвиняли издание в том, что ее сотрудники получают зарплату в конвертах. Насколько это вписывается в американские принципы и ценности – судите сами;

- "Детектор медиа";

- Центр демократии и верховенства права;

- Internews Ukraine;

- Information Press Center;

- Mass Media Institute ;

- Институт развития региональной прессы;

- Society Foundation;

- Институт мировой политики;

- HromadskeTV;

- MagnoliaTV;

- Черноморская телерадиокомпания.

На данный момент это самый масштабный и дорогостоящий грантовый проект. Куда менее скромный – Ukraine Media Partnership Program, в рамках которого Госдепартамент и правительство США совместно выделяют $400 тыс. региональным изданиям:

- газете "Наше слово";

- информационному агентству "Остров";

- сайту "Обрії Ізюмщини";

- газете "Галицький кореспондент".

А вот USAID финансирует проект "Точное освещение Соглашения об ассоциации Украины и Европейского союза в украинских СМИ". $250 тысяч выделяют Офису европейской интеграции при Кабинете министров Украины и ряду журналистов.

Антикоррупционеров не обидели

Второй блок грантовых программ можно условно объединить под знаменем борьбы с коррупцией, на которую США не жалеет денег.

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Госдепартамент и американское правительство предусмотрели более $1,1 млн "молодым" антикоррупционным органам: НАБУ и САП, руководители которых уже засветились не в одном скандале. Да что уж говорить – даже в уголовных производствах. Есть вопросы и к КПД ведомств – их достижения пока выглядят весьма сомнительно.

По той же линии финансирования проходи и программа "Поддержки реформ уголовного правосудия". На нее выделяют $4,5 млн, которые распределяют между:

- прокуратурой Украины;

- общественными организациями, которые определяются на тендерах.

- Центром противодействия коррупции. Его возглавляет небезызвестный активист Виталий Шабунин, вокруг которого с завидной периодичностью вспыхивают скандалы: то из-за покупки шикарного дома, то из-за обвинений в "распиле" грантов.

Еще в прошлом году американский дипломат, тогдашний заместитель пресс-секретаря Государственного департамента США Адам Эрели нелестно отозвался о Шабунине.

"Высшее руководство Центра противодействия коррупции, который получил значительную финансовую поддержку со стороны правительства США, выиграло от выгодных сделок и откатов. Его директор Виталий Шабунин зарабатывает $34 тысячи, согласно его налоговой декларации. В 2010 году он купил квартиру за $60 тыс. В 2014 году он приобрел землю под Киевом за $20 тыс. В 2016 году он продал свою квартиру за $34 тыс. и построил дом за $83 тыс. Вся собственность зарегистрирована на имя его жены, и нет никаких залогов на недвижимость", – подчеркнул Адам Эрели.

Дом Виталия Шабунина

Осенью 2017-го издание Washington Journal со ссылкой на администрацию Трампа сообщило, что Штаты собираются пересмотреть оказание финансовой поддержки центру Шабунина из-за "неоднократных злоупотреблений грантовыми средствами со стороны ЦПК и его руководства".

И на десерт

Третья группа грантов нацелена на построение правового гражданско-политического общества в Украине. USAID выделяет $6,1 млн по программе Ukraine Responsive and Accountable Politics Program, направленную на развитие политических процессов, их прозрачность и подотчетное управление. Деньги распределяют между:

- Center UA – та самая организация, которая уже получает средства в рамках программы Ukraine Media Project;

- центром политических исследований и анализа "Эйдос";

- институтом "Республика".

Еще 5,7 млн USAID и правительство предусмотрели для благотворительного фонда "Вместе для Украины" по программе второй части программы.

Они же выделяют $1,5 млн на программе "Развития гражданского общества в Украине". Деньги идут Центру гражданских адвокатов и благотворительному фонду Creative Center.

И, наконец, правительство и USAID финансируют проект "Новое правосудие" на целых 19 млн. В рамках программы средства получают:

- Министерство юстиции Украины

- Государственная судебная администрация;

- Высший совет юстиции Украины;

- Министерство образования и науки Украины;

- Высшая квалификационная комиссия судей;

- Гражданский люстрационный комитет;

- "Центр Разумкова";

- Национальная школа судей;

- Союз адвокатов Одесской области;

- Комитет избирателей;

- Центр гражданских свобод.

Ну и на десерт – правительство США и USAID предусмотрели чуть более $2 млн на "Финансирование развития НГО". Средства распределяют между:

- инициативным центром содействия активности и развития общественных начинаний "Єднання";

- Украинским Хельсинским союзом по правам человека;

- "Украинским центром независимых политических исследований".

Это лишь часть масштабных программ помощи Украине. Насколько эффективно были использованы эти деньги – покажут результаты проверки. Но ясно одно – американцев удивляет, что информация об освоении грантовых средств находится за семью замками.

Что самое прискорбное – сейчас фактически невозможно найти четкую статистику в открытом доступе: кто, сколько и от кого получает денег по линии международных программ. Дело в том, что такая информация не поступает централизованно в какое-либо одно ведомство. Идеальная среда для злоупотреблений.