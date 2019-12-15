Допрашивают по 4 производствам: Труба назвал организатора преследования Корбана

Экс-нардеп от БПП Александр Грановский, вероятно, причастен к организации политического преследования и посадки экс-замглавы Днепропетровской ОГА Игоря Коломойского Геннадия Корбана.

Это в интервью изданию "Страна" подтвердил бывший глава Государственного бюро расследований Роман Труба, за отставку которого проголосовала Верховная Рада. Он уточнил, что по данному факту ведется расследование, однако это не единственное дело, касающееся бывшего народного депутата.

Еще одно дело касается причастности Грановского к организации побега судьи Николая Чауса в Молодову.

Роман Труба BBC

"Несколько уголовных производств по Грановскому, которые расследует ГБР, зарегистрированы не так давно. Пару месяцев назад. Вернее, это не по Грановскому – там проверяется возможная причастность Грановского к преступлениям. По одним производствам его уже вызывали на допросы как свидетеля, по другим – только планируют", – отметил Труба.

Он добавил, что существуют еще два дела, в которых Грановского будут допрашивать как свидетеля.

На вопрос журналиста о том, почему экс-нардепа допрашивают как свидетеля, если он – непосредственный фигурант, Труба ответил:

"Мнение правоохранителя не всегда совпадает с мнением общественности. Есть черта. Правоохранитель должен доказать вину человека. Я тоже как глава ГБР могу понимать, что человек точно причастен к преступлению, но пока мы не докажем этого, пока на основе нашего расследования не будет обвинительного приговора суда, мы не можем говорить, что он виновен.

Подозреваемым человек становится тогда, когда мы уже насобирали достаточно доказательств того, что он причастен к совершению преступления. А пока Грановский – свидетель".

Александр Грановский Объектив

Как писал OBOZREVATEL, 27 ноября следователи Соломенского управления полиции выдали постановление, которым закрыли уголовное производство против Геннадия Корбана касательно строительства в Протасовом Яру в Киеве.

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