Границы Луганской и Донецкой областей: офицер назвал новую цель Путина

Офицер запаса, волонтер и журналист Мирослав Гай озвучил прогноз, согласно которому Российская Федерация занята подготовкой "плацдарма для будущей войны".

"Российская Федерация готовится к полномасштабной войне на западном направлении. Россия использует переговоры с Украиной для получения бонусов на будущую военную кампанию и для затягивания времени", – заявил он в блоге OBOZREVATEL.

В частности, офицер указал на тот факт, что "псевдопарламентами ОРДЛО по указке Кремля были приняты "законы", по которым они собираются войти в пределы Луганской и Донецкой области". По его мнению, этот факт является косвенным подтверждением намерения Кремля расширить агрессию.

Владимир Путин Официальный сайт президента России

По оценкам Гая, в настоящее время имеется ряд факторов, удерживающих руководство России от подобного шага. В частности, это неготовность российской армии и зависимость поставок российского газа в Евросоюз от украинской газотранспортной системы.

"Если они начнут любые более расширенные действия, соответственно, можно будет поставить крест на любых контрактах на поставку газа в Европу, за что будут применены огромные санкции", – пояснил офицер. И добавил, что введение санкций США против строительства газопровода "Северный поток-2" может "отсрочить реализацию этого сценария".

Вместе с тем, по оценкам Гая, если по какой-то причине, например, из-за диверсий на украинской ГТС, она выйдет из строя, европейские страны-потребители российского газа будут вынуждены содействовать вводу в эксплуатацию "Северного потока-2", и это приблизит опасное развитие событий.

Как писал OBOZREVATEL, 28 ноября руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) Александр Борщевский заявил, что не видит признаков готовящегося большого наступления России на востоке Украины. "Информации касаемо прямого вторжения нет", – сказал он.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!