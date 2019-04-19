Граница под защитой! Бойцы ОС мощно предупредили врага. Видеофакт

Украинские военно-морские силы отчитались о готовности вести охрану акватории Азовского моря.

Видео с боевыми экипажами корабельно-катерного состава Мариупольского отряда морской охраны из состава Объединенных Сил опубликовал пресс-центр ООС в Facebook.

"Ежедневная подготовка экипажей кораблей и катеров Морской охраны - является залогом качественного выполнения поставленных задач в деле охраны государственной границы, контроля за соблюдением пограничного режима, предотвращению правонарушений на государственной границе, обеспечению его неприкосновенности", – говорится в сообщении.

Сообщается, что перед выходом на службу проходит проверка готовности экипажей, что приближена к реальным условиям: прокладка маршрута, контроль штатного вооружения, тренировки сигнальной вахты, сосредоточение обзорной группы на знании нормативно-правовой базы и тактике действий вероятных нарушителей, обследование подводной части корпуса корабля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ похвастались громкой операцией на Донбассе.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram