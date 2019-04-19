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Граница под защитой! Бойцы ОС мощно предупредили врага. Видеофакт

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Украинские военно-морские силы отчитались о готовности вести охрану акватории Азовского моря.

Видео с боевыми экипажами корабельно-катерного состава Мариупольского отряда морской охраны из состава Объединенных Сил опубликовал пресс-центр ООС в Facebook.

"Ежедневная подготовка экипажей кораблей и катеров Морской охраны - является залогом качественного выполнения поставленных задач в деле охраны государственной границы, контроля за соблюдением пограничного режима, предотвращению правонарушений на государственной границе, обеспечению его неприкосновенности", – говорится в сообщении.

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Сообщается, что перед выходом на службу проходит проверка готовности экипажей, что приближена к реальным условиям: прокладка маршрута, контроль штатного вооружения, тренировки сигнальной вахты, сосредоточение обзорной группы на знании нормативно-правовой базы и тактике действий вероятных нарушителей, обследование подводной части корпуса корабля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ похвастались громкой операцией на Донбассе.

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Место
Украина
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Главное - заранее заготовить набор флагов, сигналов семафора и радиосообщений "Збройной агресii не маю" на всех языках - укроморяку Мокряку очень пригодилось! :-))) И папмерсов, памперсов побольше! :-)))
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
До слез!!!! Не хватает еще МОЩНОГО отряда на резиновых лодках и боевых пловцов, танцующих боевой гопак на граблях!!!
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Очевидцы рассказывают как проходило построение личного состава . Перед строем выходит Адмырал и громко приветствует мокрякив -- "Потрэбую допомогы"!!!!!!! ----"Агрэссии нэ проявляю"!!!! отвечают ему мокряки!!! После такого приветствия украинские журналисты и сделали вывод о том что мокряки готовы к "обороне"
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