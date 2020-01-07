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7 января • обновлено в 22:42
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"Угрожал всех взорвать": очевидцы рассказали детали ЧП в общежитии Одессы

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Мужчина, который взорвал гранату в одном из общежитий Одессы, ранив троих человек, давно угрожал совершить подобное.

Об этом сообщает ТСН. По их информации, подрывник не просто забросил гранату на кухню, где находились люди, но еще и держал дверь снаружи, чтобы не дать никому выскочить.

В одесском общежитии мужчина взорвал своих соседей

В одесском общежитии мужчина взорвал своих соседей

ГУ Нацполиции в Одесской области

"Шок был, понимаете, шок у всех. Я думала, только в кино так бывает. Он (взрыв - прим.ред.) настолько сильный, что там ничего из ремонта не осталось – ни газовых плит, ничего",– рассказала одна из жительниц общежития.

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"Хотели выскочить и вылетели вместе с дверью. Повезло. Можно было все что угодно предположить – драку, ножи, друзей позовет, но бросить гранату... Он хотел нас убить – это факт", - заявил один из мужчин.

Соседи называют подозреваемого конфликтным и агрессивным. Утверждают, что он ссорился со многими местными и он часто обещал отомстить.

В одесском общежитии мужчина взорвал своих соседей

В одесском общежитии мужчина взорвал своих соседей

ГУ Нацполиции в Одесской области

"Он здесь уже кому-то угрожал, что он всех взорвет, всех убьет. Он ждал, что будет взрыв и убьет людей. То есть он это делал целенаправленно. Держал ногой дверь, когда бросил гранату", – рассказывает супруга одного из пострадавших.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 января в одном из одесских общежитий 38-летний мужчина взорвал гранатой своих соседей и скрылся. Полиция объявила подозреваемого в розыск.

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Автор
Игорь Никитин
Место
Украина Одесса
Теги
криминал взрыв граната
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Бывший АТОшник. Понять, простить и отпустить.
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