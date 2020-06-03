В киевском VIP-отделении одного из крупнейших банков Украины банда грабителей обчистила депозитарий – забрали деньги и драгоценности из 17 ячеек. Правоохранители говорят, что это абсолютный рекорд. Клиенты, в свою очередь, утверждают, что финучреждение ушло в глухую оборону и пытается замять ЧП.

Подробнее о ситуации – в материале OBOZREVATEL.

В Киеве грабители поставили рекорд – вскрыли 17 банковских ячеек Коллаж

ЧП произошло в Голосеевском районе Киева в PREMIUM-отделении №838 в АО "УкрСиббанк" еще в ночь на 24 мая. Клиенты узнали об этом через два дня, а потом началась эпопея.

"Счет идет на миллионы!"

Одна из пострадавших ВИП-клиенток на условиях сохранения анонимности рассказала OBOZREVATEL, что произошло.

Ольга с мужем арендуют в отделении "УкрСиббанка" на Голосеевском проспекте индивидуальный сейф. Хранить дома деньги и ценности в наше время небезопасно, поэтому решение приняли быстро. Все было хорошо... до конца мая.

"С 26 мая нас не допускают к пользованию индивидуальными сейфами и скрывают кражу наших денег и ценностей, которые мы положили на хранение в банк", – заявила она.

Оказалось, что в этот день позвонил сотрудник банка и сообщил, что "кое-что произошло" и Ольге с мужем нужно появиться в отделении. Когда пара приехала, от них "стали требовать разрешение на раскрытие банковской тайны". При этом, утверждает Ольга, в банке не объяснили, в связи с чем это нужно, и кому эта информация будет предоставлена.

PREMIUM-отделение "УкрСиббанка" №838 на пр. Голосеевском в Киеве

Клиенты обратились в главное отделение банка, однако к ним никто не вышел, чтобы поговорить и обсудить ситуацию. "Нам только предложили написать заявления, которые будут рассмотрены в порядке обращения граждан", – добавила Ольга.

"Люди хранили в ячейках серьезные суммы. у нас там было около миллиона гривен, у наших знакомых – почти восемь миллионов. Трудно даже предположить сумму ущерба, ведь грабители забрали содержимое 17 сейфов"

Пережив первый шок, клиенты начали действовать. Связавшись с правоохранителями, пара выяснила, что в ночь с 23 на 24 мая произошло незаконное проникновение в банк. В результате этого якобы были взломаны 17 индивидуальных сейфов, а их содержимое похищено.

"Также нам стало известно, что в отделении банка ночью не было охранника. Охранная сигнализация срабатывала неоднократно, начиная с двух часов ночи 24 мая, помещение банка было обесточено, не работала пожарная сигнализация, перестал приходить сигнал на пульт охраны. Дважды в отделение банка приезжала служба охраны, но почему-то не заходила в помещение. Сообщение по линии 102 поступило вроде как в 7 утра, а начальник отделения банка был поставлен в известность якобы только в 8 утра", – рассказала ВИП-клиентка.

Вип-отделение "УкрСиббанка" №838 находится в Голосеевском районе столицы Google Maps

Ольга также сообщила, что ВИП-отделение банка сейчас работает в обычном режиме, даже депозитарий, а вот от клиентов продолжают утаивать информацию о произошедшем.

"Банк молчит об этом деле, пытается устранить нас от получения любой информации и всеми средствами тормозит процесс расследования, – считает клиентка. – Более того, мы сами по своей инициативе являемся к следователю и даем показания".

После обращения в "Укрссиббанк" Ольге пришло сообщение, что ответ будет в течение 30 дней

С жалобой на игнор руководства отделения банка и должностных лиц головного офиса клиенты ВИП-отделения обратились в Национальный банк Украины.

"Мы очень просим взять под личный контроль это дело и помочь нам вернуть наши деньги, а также помочь органу досудебного расследования своевременно получить всю необходимую информацию. Также просим провести тщательную проверку соблюдения банком всех установленных НБУ требований относительно порядка осуществления банковской деятельности", – говорится в заявлении, текст которого прислали в редакцию OBOZREVATEL клиенты банка.

"Похоже на бред"

В полиции журналистам OBOZREVATEL неофициально подтвердили ЧП. Правоохранители сами шокированы обстоятельствами произошедшего, в частности, "нюансами" работы ВИП-отделения.

"Объяснения сотрудников банка выглядят дико. То охранника не было на месте, то электричества, и так далее. Похоже на какой-то бред", – отметили правоохранители.

По их словам, много вопросов вызывает как действия работников отделения, так и охранной компании.

Источники OBOZREVATEL рассказали о той ночи: "Около двух часов 24 мая на пульт охраны компании "ВИК-ТАН" перестал приходить GSM-сигнал. К отделению банка был направлен наряд охраны, однако она не обнаружила ничего подозрительного. Примерно через час перестал приходить сигнал противопожарной безопасности. И снова в ВИП-отделение приехали сотрудники охранной компании, которые снова не увидели ничего подозрительного".

Инкассаторский автомобиль напротив ВИП-отделения

В связи с пропажей сигналов в охранной компании якобы решили проводить "осмотр" отделения "Укрсиббанка" каждые два часа. И уже во время очередного осмотра около 6 часов утра охранники обнаружили, что двери приоткрыты и есть следы проникновения в помещение.

В свою очередь правоохранители зафиксировали, что грабители проникли в депозитарное хранилище ВИП-отделения и вскрыли 17 сейфов, а их содержимое похитили.

Безопасность на словах?

Предлагая услугу аренды индивидуальных сейфов для хранения денег и ценностей банк "гарантирует полную безопасность и конфиденциальность". Во всяком случае, такая информация есть на официальном сайте "УкрсСиббанка".

"Мы гарантируем полную безопасность" Скриншот с официального сайта "Укрссиббанка"

На деле же ВИП-клиенты столкнулись с иными реалиями. По их словам, полностью отсутствует даже минимальная коммуникация с пострадавшими людьми, доверившими финансовому учреждению свои деньги.

А в ответ – тишина

Журналисты OBOZREVATEL позвонили в отделение "Укрсиббанка", где с нами отказались вообще разговаривать, так как мы не являемся клиентами. Попросту бросили трубку.

Мы позвонили на "горячую линию" банка (как потенциальные клиенты), где нам рассказали об услуге аренды ячейки/сейфа, а также заверили, что случаев взлома, краж из депозитарных сейфов в "Укрсиббанке" не было.

На момент выхода публикации не удалось получить комментарий о произошедшем ЧП, из банка не перезвонили. OBOZREVATEL готовит письменный информационный запрос.

Продолжение следует...

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