Грабитель забрал почти 8 млн грн из дома бизнесмена на Харьковщине. Фото

Юрий Сергиенко Расследования 18:16, 5.08.2020 Обновлено: 18:52, 5.08.2020

В селе Малая Даниловка Харьковской области грабитель похитил почти 8 миллионов гривен у бизнесмена.

Как стало известно OBOZREVATEL, мужчина против в частный дом директора ресторана "Авокадо", который расположен в Харькове.

Грабитель вынес почти 8 млн грн из дома бизнесмена

Он, угрожая домработнице ножом, добрался к сейфу. Из него злоумышленник забрал 5 миллионов гривен, а также 60 тысяч долларов (1,6 млн грн) и 35 тысяч евро (1,1 млн грн).

В Национальной полиции Харьковской области уточнили, что преступление было совершено 5 августа днем. В доме находилась няня с двухмесячным ребенком.

Правоохранители внесли информацию о происшествии в Единый учет. Решается вопрос о квалификации преступления.

Грабитель вынес почти 8 млн грн из дома бизнесмена

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле в Николаеве среди белого дня напали на менеджера крупной компании и забрали у него 2 миллиона гривен.

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