Грабили элитные квартиры по всей Украине: полиция задержала опасную банду. Фото спецоперации

В Киеве, Виннице и на Черкасщине задержали участников вооруженной группировки, которые грабили элитные квартиры украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"В разные места страны пытались скрыться от правосудия жители Киева. В задержании банды участвовали сотрудники Управления уголовного розыска полиции Киевщины, спецподразделение КОРД, бойцы полка полиции особого назначения и следователи-детективы. Спецоперация прошла без применения табельного огнестрельного оружия", – рассказали правоохранители подробности.

Полиция задержала банду грабителей Пресс-служба Нацполиции

Отмечается, что банда нападала на элитные квартиры граждан Киевщины и других регионов. Угрожая владельцам физической расправой, они выносили деньги, сейфы с драгоценностями и ценные вещи.

Правоохранители провели обыски по месту жительства злоумышленников, обнаружили и изъяли оружие, взрывчатку и частично награбленное имущество. Также в качестве вещественного доказательства был изъят автомобиль, на котором они передвигались.

По факту содеянного полиция открыла уголовное производство по ст. 257 (Бандитизм) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Инициирован вопрос об объявлении подозрения задержанным мужчинам. Также продолжились обыски по месту их жительства.

КОРД и полиция поймали банду грабителей Пресс-служба Нацполиции

Полиция задержала опасную банду Пресс-служба Нацполиции

Полиция провела масштабную спецоперацию по задержанию банды Пресс-служба Нацполиции

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Киевщине задержали банду иностранцев, которая напала на дом местного жителя. Вооруженных злоумышленников разыскивали на протяжении нескольких суток.

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