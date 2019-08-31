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ГПУ закрыла громкое дело против экс-нардепа времен Януковича: что известно

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Генеральная прокуратура Украины закрыла уголовное производство против экс-первого заместителя спикера Верховной Рады Игоря Калетника, который является подозреваемым по делу о "диктаторских законах 16 января".

Об этом отчитались в Управлении специальных расследований Генеральной прокуратуры. Отмечается, что это произошло в последний день пребывания на посту генпрокурора Юрия Луценко.

"В уголовном производстве по подозрению ряда бывших высокопоставленных чиновников, президента и народных депутатов Украины в организации и голосовании незаконным способом за "диктаторские законы" 29.08.2019 заместителем генерального прокурора Кизем С.М. без изучения материалов уголовного производства принято решение о закрытии производства по Калетнику И.Г. за отсутствием состава преступления в его действиях", – говорится в сообщении.

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Игорь Калетник

Игорь Калетник

"Цензор.НЕТ"

Кроме того, утверждается, что перед увольнением 29 августа, Луценко якобы отобрал у следователей управления спецрасследований ГПУ 20 уголовных производств на основании "неэффективного осуществления досудебного расследования".

"Когда следователи управления специальных расследований в рабочем режиме пытались войти в ЕРДР для доступа к своим производствам, оказалось, что некоторые следователи лишены такой возможности", –говорят в управлении.

"Ну, и вишенкой на торте стал приказ Луценко, поступивший в УСР также 30.08.2019, которым главного военного прокурора Матиоса А.В., при наличии у него реального конфликта интересов, определили курирующим заместителем по работе УСР", – отмечают в ГПУ.

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Там предположили, что это сделано для того, чтобы "понимать и контролировать другие уголовные производства, которые еще остались у следователей".

Как сообщал OBOZREVATEL, Игорь Калетник был одним из нардепов, кто 16 января 2014 года проголосовал за так называемые "диктаторские законы", которыми ограничивались гражданские права украинцев.

В мае текущего года Печерский районный суд Киева обязал Генпрокуратуру снять с розыска Калетника.

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Персоны
Юрий Луценко Игорь Калетник
Место
Украина
Тег
Генеральная прокуратура Украины
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Колибаба Николай
Колибаба Николай
Вот Вам всем ЗЕ ответ, имел Луценко Вас всех ЗЕ в ж*опу!
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Serov Oleg
Serov Oleg
верное решение...еще и солидную компенсацию выдать за издевательство
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