ГПУ закрыла дело в отношении Новинского: у Луценко ответили

В среду, 14 августа, в украинских СМИ появилась информация о закрытии дела относительно народного депутата Вадима Новинского, который фигурировал в деле о незаконному удерживанию архиепископа Александра Драбинко.

Об этом "Украинской правде" сообщил адвокат политика Олег Татаров, отметив, что уголовное производство расследовалось не один год.

"Это большое уголовное производство, которое расследуется не один год, которое касалось Януковича, Захарченко и других лиц. ГПУ считала, что он (Новинский – Ред.) был как свидетель, мы считали, что он не был как свидетель, а был с отдельным статусом лица, чьи права ограничиваются во время досудебного расследования", – пояснил юрист.

По словам Татарова, следователь подписал постановление о закрытии уголовного производства 26 июля этого года. Это было сделано в соответствии с постановлением суда, который 25 июня установил прокуратуре срок в 1 месяц для того, чтобы либо передать дело в суд, либо закрыть ее.

Однако пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган в Facebook уточнила, что досудебное расследование в уголовном производстве не закрыто и продолжается.

"Генеральной прокуратурой Украины проводится досудебное расследование в уголовном производстве от 21.05.2014 по факту незаконного лишения свободы путем превышения служебных полномочий и содержания в качестве заложника личного помощника Предстоятеля УПЦ Митрополита Киевского и всея Украины Владимира (Сабодана В.М.) – Лесенка А.Н", – написала она.

Вадим Новинский Информатор

Сарган отметила, что следователь ГПУ исключительно во исполнение судебных решений принял решение о закрытии (в части) уголовного производства в отношении Новинского.

"Постановлением прокурора от 12 августа указанное решение следователя отменено как незаконное, в частности, ввиду того, что действующее уголовное процессуальное законодательство не предусматривает возможности принятия следователем и/или прокурором процессуального решения о закрытии уголовного производства в отношении свидетеля", – подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL, Генпрокуратура составила сообщение о подозрении экс-президенту Виктору Януковичу в похищении помощника главы УПЦ Владимира, митрополита Александра Драбинко.

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