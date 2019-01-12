Прятался за 13-метровым забором: ГПУ закрыла дело против скандального главы госпредприятия

Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство против подозреваемого в хищении государственных средств экс-гендиректора госпредприятия "Укрхимтрансаммиак" Виктора Бондика.

Об этом говорится в материалах суда, передает Левый берег.

Отмечается, что в декабре 2018 года адвокаты попросили суд снять арест в швейцарском банке со счетов компании Spess Asset Management B. V., конечным бенецифиаром которой является Бондик. В мотивировочной части ходатайства защита указала, что уголовное производство против их клиента закрыто прокурором ГПУ.

"Постановлением прокурора 4-го отдела процессуального руководства управления процессуального руководства по уголовным производствам следователей Главного следственного управления Департамента бюро расследований ГПУ младшего советника юстиции А. Паршутина от 22 ноября 2018 уголовное производство № 12013110000001296 в отношении подозреваемого в части совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата госсредств в особо крупных размерах) УК Украины закрыто в связи с установленным отсутствием в деянии состава уголовного преступления", - говорится в сообщении.

Виктор Бондик УКРОП.org

Новости Луценко назвал главные источники коррупции в Украине

Адвокат указал, что прокурор, закрывая дело против Бондика, не снял арест с его имущества и попросил суд сделать это. Суд удовлетворил эту просьбу и снял арест с банковских счетов экс-гендиректора "Укрхимтрансаммиака".

Прокуроры не возражали против удовлетворения заявленных адвокатом ходатайств об отмене ареста.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Генеральная прокуратура сообщила о подозрении Бондику, а его счета в швейцарском банке арестованы. По предварительным подсчетам, действия Бондика привели к убыткам в размере $2,3 млн.

Ранее Генпрокуратура Швейцарии временно арестовала $29,6 млн на банковском счете в Bank Vontobel AG, принадлежащих компании Бондика, в рамках расследования дела по факту отмывания средств. Федеральное ведомство юстиции Швейцарии передало Украине документы, которые станут доказательствами.

В сентябре 2017 по делу о хищениях в "Укртрансамиаке" состоялось первое задержание: под стражу взяли и.о. директора госпредприятия Игоря Трегубенко, бывшего заместителя Бондика. При этом задержание произошло не по ордеру ГПУ, а по ордеру Национального антикоррупционного бюро, которое параллельно взялось за расследование.

"Укрхимтрансаммиак" был создан в 2001 году и является монополистом в Украине по транспортировке жидкого аммиака по магистральным трубопроводам.

Бондик так же известен тем, что в 2015 году отгородил свой особняк в Буче от соседнего дома 13-метровым забором.

Фото: СТБ

Фото: СТБ

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram