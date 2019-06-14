ГПУ задержала одиозного экс-главаря "ДНР": первое фото

Служба безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой задержала главу "Центральной избирательной комиссии ДНР" Романа Лягина.

Об этом в Facebook сообщил Генпрокурор Юрий Луценко.

Сообщается, что Лягин в мае 2014 года организовывал и проводил так называемый референдум. Задержанному инкриминируется государственная измена.

"На все приходит время расплаты", – отметил Луценко.

Роман Лягин Facebook

Роман Лягин

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп от "Самопомочі" Наталья Веселова сообщила, что в Украину бежал бывший "глава ЦИК ДНР" Роман Лягин, который организовывал псевдореферендум на Донбассе 11 мая 2014 года.

По ее словам, Лягин быстро разочаровался в идеалах псевдореспублики и начал критиковать главарей "ДНР", за что попал "на подвал". Однако позже информация о возвращении в Украину Романа Лягина не подтвердилась.

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