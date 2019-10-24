ГПУ взялась за Богдана из-за работы на Азарова – СМИ

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан может получить подозрение от Генпрокуратуры.

Руководителя ОПУ подозревают в нарушении закона во время работы в Кабмине Николая Азарова времен беглого президента Виктора Януковича, передают "Украинские новости".

"В понедельник (21 октября) в Управлении спецрасследований обсуждался вопрос о наличии оснований для сообщения о подозрении Богдану", – сообщил источник издания.

Следователи ГПУ считают, что Богдан способствовал вынесению судами решений о незаконном взыскании с Украины 3,1 млрд гривен по госгарантиям корпорации "Единые энергетические системы Украины" перед Министерством обороны России.

Отмечается, что это якобы было сделано для привлечения к уголовной ответственности экс-главы "ЕЭСУ" и лидера партии "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Юлии Тимошенко.

Нынешний глава ОПУ якобы готовил юридические материалы Кабмина по этому процессу и допустил незаконное взыскание госсредств, не сообщив в прокуратуру о преступлении.

Андрей Богдан

Напомним, что глава ОПУ Андрей Богдан в ноябре 2013 года летал в Санкт-Петербург на переговоры с российским руководством вместе с тогдашним премьер-министром Николаем Азаровым.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель сообщила, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан представляет опасность для главы государства Владимира Зеленского.

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