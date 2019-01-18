ГПУ вызвала на допрос бывшего министра Украины

Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского.

"Вам необходимо появится 23.01.2019 года в 11:00 в следователя по особо важным делам следственного отдела управления особо важных дел Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины Гайдару В.А. по адресу: г. Киев, ул. Резницкая, 13/15, каб.808-в", — сказано в повестке ГПУ.

Отмечается, что Злочевский вызван на допрос для участия в проведении следственных и процессуальных действий в уголовном производстве по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (Создание преступной организации), ч.5 ст.191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и другими статьями Уголовного кодекса Украины.

Николай Злочевский Кабмин

Напомним, что Злочевский занимал должность министра экологии и природных ресурсов Украины с июля 2010 до апреля 2012 года. В конце 2014 года Злочевский выехал из Украины после того, как получил статус подозреваемого в незаконном обогащении. В январе 2015 года Генеральная прокуратура объявила его в розыск.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-министра обвиняли в незаконном обогащении, злоупотреблении служебным положением и завладении бюджетными средствами, однако в январе 2017 года производство против Злочевского закрыли.

В Burisma тогда заявили, что решение о прекращении всех процессуальных и судебных действий в отношении компаний холдинга и самого Злочевского стало результат взаимной многомесячной работы Генпрокуратуры Украины и Burisma Group. В период проверки также были доначислены налоговые платежи в размере 180 млн грн.

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