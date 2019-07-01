ГПУ выдвинула новые обвинения главарю "ЛНР": в чем суть

Генпрокуратура сообщила о новом подозрении главарю "ЛНР" Леониду Пасечнику.

Как сообщила в Facebook пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган, отныне он подозревается также в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, совершенные с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, а также захват государственной власти), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 258-3 (руководство террористической организацией) УК Украины".

По словам Сарган, следствием установлено, что 25 ноября 2017 года постановлением так называемого "народного совета ЛНР" №753 гражданин Украины с его согласия назначен "исполняющим обязанности руководителя ЛНР". В сентябре-октябре 2018 года он подал в так называемую "центральную избирательную комиссию ЛНР" заявление о регистрации его кандидатуры на должность так называемого "главы ЛНР". 1 октября 2018 года его заявление удовлетворено и зарегистрировано в качестве кандидата на пост главы террористической организации "ЛНР". 11 ноября Пасечника избрали "главой ЛНР".

Сарган уточнила, что Пасечник совершает незаконные действия и участвует в принятии коллегиальных решений, направленных на функционирование системы так называемых органов власти "ЛНР" и деятельности так называемой "народной милиции ЛНР". Он совершает действия в поддержку режима оккупации части Луганской области Российской Федерацией, фактически возглавляет ее оккупационную администрацию, создает условия для функционирования вооруженных подразделений "ЛНР", издает их участникам приказы, распоряжения, дает поручения, в том числе касающихся осуществления вооруженного сопротивления задействованным в проведении операции Объединенных сил военнослужащим ВСУ и другим военным подразделениям.

Пасечник принимает отчеты о выполнении тех или иных действий, применяет меры воздействия в отношении участников террористической организации за невыполнение приказов и поручений или нарушение установленных правил поведения участниками "ЛНР", подыскивает новых членов террористической организации и назначает их на ответственные руководящие должности, выполняет другие противоправные действия.

Леонид Пасечник dn.depo.ua

"Таким образом, в период с 25 ноября 2017 года по настоящее время, зная, что "ЛНР" вопреки Конституции Украины и нормативно-правовых актов Украины, данное лицо умышленно совершает действия, направленные на насильственное изменение и свержение конституционного строя и захвата государственной власти Украины, на изменение границ территории и государственной границы Украины, в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, и руководит террористической организацией "ЛНР", - добавила пресс-секретарь.

Сарган напомнила, что в отношении Пасечника ранее было направлено обвинительное заключение в суд по ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины, которое в настоящее время рассматривается судом. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ попала информация о том, что Кремль решил ликвидировать главарей "Л/ДНР". По прогнозам разведчика, Пасечника и Пушилина ждет судьба Захарченко и Плотницкого.

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