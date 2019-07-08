NewsOne связан с российским банком: появились подробности расследования ГПУ

Генеральная прокуратура Украины будет инициировать арест счетов и активов телеканала NewsOne в рамках расследования возможного покушения на государственную измену.

Такое заявление на брифинге 8 июля сделал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, комментируя ситуацию с запланированным телемостом между украинским каналом NewsOne и прокремлевским "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Луценко уточнил, что формальным владельцем NewsOne является нардеп Тарас Козак. Его вызвали на допрос к следователю на 10 июля. Также вызвали главного продюсера канала Василия Голованова.

Помимо этого, Луценко сообщил, что установлена связь между компанией-владельцем канала и российским банком.

Брифинг Луценко Скриншот

"Конечным бенифициаром, владельцем NewsOne, является киевская компания, руководителями которой являются граждане Кипра, один из них также есть сооснователем другой кипрской компании-совладельца российского "Промсвязьбанк", который признан спонсором оборонных заказов России", – заявил глава ГПУ.

По мнению Луценко, этой информации достаточно для того, чтобы СНБО применило санкции к этому СМИ. Так, у канала могут отобрать лицензию и ввести запрет на деятельность в телекоммуникациях.

Как писал OBOZREVATEL:

7 июля стало известно о запланированном телемосте между украинским и российским каналами. Событие широко анонсировалось в России, а за призывы к просмотру взялся лично один из известнейших кремлевских пропагандистов Дмитрий Киселев.

После общественного резонанса NewsOne заявил, что телемост "Надо поговорить" якобы призван положить начало переговорам между двумя странами, как в свое время это сделал общий эфир между США и СССР.

Объединенные националисты страны от имени лидера партии "Национальный Корпус" Андрея Билецкого потребовали от президента Украины Владимира Зеленского отреагировать на анонсированный телемост и дали ему на это сутки.

К акциям протеста присоединились партии "Европейская солидарность" и "Голос". Последние даже организовали митинг под телеканалом.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев соблюдать спокойствие из-за предстоящего телемоста.

После громкого скандала украинский канал заявил об отмене эфира и якобы угрозах "расправы".

Генеральная прокуратура Украины зарегистрировала уголовные производства по факту подготовки телемоста между NewsOne и прокремлевским "Россия 1".

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