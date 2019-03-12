ГПУ приостановила расследование дела экс-главы "Укрспецэкспорта"

Генеральная прокуратура приостановила расследование дела бывшего руководителя государственной компании "Укрспецэкспорт" Сергея Бондарчука, подозреваемого в присвоении более 7,4 млн долларов.

Об этом сказано в материалах суда, передают Українські новини. Соответствующее постановление старшего следователя ГПУ Лодочникова датировано 26 декабря 2018 года.

"В течение 2015-2017 годов в уголовном производстве подготовлено запросы о международной правовой помощи, которые в установленном порядке направлены для выполнения компетентным органам Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Объединенных Арабских Эмиратов, Гонконга, Республики Джибути, королевства Дания, Швейцарской Конфедерации, ответы на которые не получены", – сказано в постановлении.

Сергей Бондарчук Гордон

Упомянуты также запросы о международной правовой помощи компетентным органам Республики Казахстан и Соединенных Штатов Америки, которые не были выполнены в полном объеме.

Отметим, в феврале адвокаты Бондарчука обратились в суд с ходатайством об отмене постановления ГПУ о прекращении расследования, однако суд отказал в его удовлетворении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал