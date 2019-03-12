ГПУ приостановила расследование дела экс-главы "Укрспецэкспорта"

Генеральная прокуратура приостановила расследование дела бывшего руководителя государственной компании "Укрспецэкспорт" Сергея Бондарчука, подозреваемого в присвоении более 7,4 млн долларов.
Об этом сказано в материалах суда, передают Українські новини. Соответствующее постановление старшего следователя ГПУ Лодочникова датировано 26 декабря 2018 года.
"В течение 2015-2017 годов в уголовном производстве подготовлено запросы о международной правовой помощи, которые в установленном порядке направлены для выполнения компетентным органам Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Объединенных Арабских Эмиратов, Гонконга, Республики Джибути, королевства Дания, Швейцарской Конфедерации, ответы на которые не получены", – сказано в постановлении.
Сергей Бондарчук
Гордон
Упомянуты также запросы о международной правовой помощи компетентным органам Республики Казахстан и Соединенных Штатов Америки, которые не были выполнены в полном объеме.
Отметим, в феврале адвокаты Бондарчука обратились в суд с ходатайством об отмене постановления ГПУ о прекращении расследования, однако суд отказал в его удовлетворении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В феврале 2015 МВД Украины объявил в розыск Сергея Бондарчука.
В июне 2016 года Бондарчук был объявлен Интерполом в международный розыск.
Позже Александр Онищенко опубликовал фото с Бондарчуком.
15 марта 2017 года в рамках экстрадиционного процесса в Лондоне Бондарчук был взят под стражу.
17 марта экс-руководителя "Укрспецэкспорта" выпустили под залог.
У Луценко объяснили, как арестованный Бондарчук оказался на свободе.
В июле 2018 года Великобритания предоставила Бондарчуку политическое убежище.
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