ГПУ подписала подозрения Гонтаревой и Филатову

Заместитель генерального прокурора Сергей Кизь подписал подозрения екс-главе Национального банка Валерии Гонтаревой и бывшему заместителю главы Администрации президента Алексею Филатову.

Об этом во вторник, 6 августа, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Кизь видит достаточность доказательств, собранных группой Кулика. Поэтому подозрение получит человек, который непосредственно ставил свою подпись на документах брокерского характера, господин Стеценко, заместитель группы ІСU, госпожа Гонтарева как руководитель ІСU и господин Филатов как адвокат, который обслуживал эту сделку", – рассказал генпрокурор.

Новости НАБУ пришло в офисы бывшей компании Гонтаревой

Филатов и Гонтарева

По словам Луценко, брокерская фирма ІСU была задействована в сделке между Аграрным фондом и "Брокбизнесбанк", который принадлежал скандальному олигарху Сергею Курченко, в результате чего были разворованы 150 млн грн.

Генпрокурор поделился подробностями: "Дело было 2014 года, когда были выпущены облигации внутреннего займа для привлечения средств и топлива для посевного сезона. Аграрный фонд размещает эти облигации как залог для Национального банка, который переводит средства на счет выбранного коммерческого банка. К сожалению, уже в первые дни после обмена на деньги, деньги вместо обслуживания сельского хозяйства руководством банка выводятся за пределы Украины и расхищаются".

На сайте ГПУ также были опубликованы повестки о вызове на допрос в качестве подозреваемых Филатова и Гонтаревой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее генпрокуратура заинтересовалась возможной причастностью Валерии Гонтаревой к завладению 2 миллионами гривен "Аграрного фонда".

Национальное антикоррупционное бюро открыло дело в отношении Валерии Гонтаревой из-за возможной халатности при возврате 150 млрд гривен клиентам обанкротившихся банков.

Гонтаревой и Филатову уже объявляли подозрения в марте 2019 года, однако на допрос в ГПУ они так и не явились.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал