ГПУ остановила расследование убийства Гандзюк: что произошло

Генеральная прокуратура остановила досудебное расследование в отношении Владислава Мангера и Алексея Левина, подозреваемых в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.
Это произошло 16 июля, сообщает "Слідство.Інфо", ссылаясь на постановление, оказавшееся в распоряжении редакции. Информацию подтвердили представительница семьи Гандзюк и защита Мангера.
"Генпрокуратура выделила подозреваемых в одно производство и остановила его потому, что один из них, Левин, находится в розыске. И в отношении него пока нет возможности проводить следственные действия в Украине", – рассказали журналисты.
Екатерина Гандзюк
Гордон
Указывается, что решение принято на основании ст. 280 УК в связи с объявлением его в розыск и имеющейся необходимостью выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества.
Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко заявил, что защита будет обжаловать это решение и требовать, чтобы производство остановили только в отношении Левина, а дело Мангера или передали в суд, или закрыли.
Он добавил, что если постановление останется в силе, то в отношении подозреваемых не смогут проводить никаких следственных действий.
Владислав Мангер
blackseatv.com
В свою очередь сторона потерпевших считает, что подозреваемые могут навсегда уйти от ответственности.
Так, представитель семьи Гандзюк адвокат Евгения Закревская сказала, что потерпевшие категорически не согласны с остановкой досудебного расследования.
Алексей Левин
lb.ua
Как писал OBOZREVATEL:
31 июля в Херсоне неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Нападение произошло у дома, где жила активистка, когда она шла на работу.
Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября скончалась в больнице из-за обрыва тромба.
Сначала уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.
11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого ранее исключили из "Батьківщини", объявили о подозрении в организации убийства Гандзюк.
Мангер в свою очередь ответил, что никакого отношения к активистке не имел и не был с ней знаком.
15 февраля был внесен залог, и подозреваемого главу Херсонского облсовета выпустили из СИЗО.
8 апреля Мангер был экстренно госпитализирован якобы из-за проблем с сердцем. Ему стало плохо после того, как 5 апреля на него надели электронный браслет, но 12 апреля он уже засветился на работе.
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