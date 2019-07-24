ГПУ остановила расследование убийства Гандзюк: что произошло

Генеральная прокуратура остановила досудебное расследование в отношении Владислава Мангера и Алексея Левина, подозреваемых в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

Это произошло 16 июля, сообщает "Слідство.Інфо", ссылаясь на постановление, оказавшееся в распоряжении редакции. Информацию подтвердили представительница семьи Гандзюк и защита Мангера.

"Генпрокуратура выделила подозреваемых в одно производство и остановила его потому, что один из них, Левин, находится в розыске. И в отношении него пока нет возможности проводить следственные действия в Украине", – рассказали журналисты.

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Екатерина Гандзюк Гордон

Указывается, что решение принято на основании ст. 280 УК в связи с объявлением его в розыск и имеющейся необходимостью выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества.

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко заявил, что защита будет обжаловать это решение и требовать, чтобы производство остановили только в отношении Левина, а дело Мангера или передали в суд, или закрыли.

Он добавил, что если постановление останется в силе, то в отношении подозреваемых не смогут проводить никаких следственных действий.

Владислав Мангер blackseatv.com

В свою очередь сторона потерпевших считает, что подозреваемые могут навсегда уйти от ответственности.

Так, представитель семьи Гандзюк адвокат Евгения Закревская сказала, что потерпевшие категорически не согласны с остановкой досудебного расследования.

Алексей Левин lb.ua

Как писал OBOZREVATEL:

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