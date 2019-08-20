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ГПУ объявила подозрения "главе МИД" и омбудсмену "ДНР": все детали

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На временно оккупированных территориях Донбасса пособники России создали организации, которые намеренно разжигали вражду населения к украинской армии.

Так называемые Комиссия по фиксации и сбору доказательств "военных преступлений украинской власти на Донбассе" и организация "Справедливая защита" обвиняли Украину в якобы военных преступлениях и "геноциде", сообщил на брифинге 20 августа главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Члены этих формирований активно содействовали террористическим "ДНР" и "ЛНР".

"20 августа главе и активному члену "Спецкомиссии по фиксации и сбору доказательств военных преступлений украинской власти на Донбассе" – так называемому "министру иностранных дел "ДНР", "уполномоченному по правам человека "ДНР", а также главе и члену "Справедливой защиты" ГПУ объявлено о подозрении в причастности к террористической деятельности", – уточнил Матиос.

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Сообщается также, что обе эти организации занимались незаконным лишением свободы невинных украинцев и жестоким обращением к ним. Кроме этого, они собирали заявления от местных жителей о том, что их родственники погибли или пострадали якобы в результате обстрелов украинских защитников.

Согласно с информацией на террористических ресурсах, "главой МИД "ДНР" является Наталья Никонорова, которая также входила в состав переговорной группы со стороны террористов в Минске. "Уполномоченной по правам человека в "ДНР" является Дарья Морозова.

Наталья Никонорова

Наталья Никонорова

МИД "ДНР"

Дарья Морозова

Дарья Морозова

Сайт "обмудсмена "ДНР"

Как писал OBOZREVATEL, в августе суд в Мариуполе отпустил двух террористов "ДНР", которые принимали участие в боях за Донецкий аэропорт и обстреливали поселок Марьинку.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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