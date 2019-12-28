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28 декабря • обновлено в 19:14
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Обвиняют в нападении: ГПУ и ГБР завершили расследование по делу скандального экс-нардепа Микитася

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Генпрокуратура и ГБР закончили расследование в отношении бывшего нардепа и экс-главы "Укрбуда" Максима Микитася в связи с его хулиганскими действиями.

Как сообщил в телеграм-канале бывший парламентарий Сергей Лещенко, речь идет об инциденте в поселковом совете села Любеч Черниговской области, где Микитась устроил перепалку и угрожал главе ОТГ Сергею Пинчуку.

"Микитася обвиняют в нападении на главу ОТГ. Адвокатам Микитася для ознакомления предоставлены материалы дела, после чего оно пойдёт в суд", – написал Лещенко.

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Он напомнил, что ранее в другом производстве Микитасю было вынесено подозрение в связи с завладением имуществом Нацгвардии на сумму более 81 млн грн, из-за которого ему недавно продлили меру пресечения до февраля 2020 года.

Максим Микитась

Максим Микитась

ub.com.ua

Обвиняют в нападении: ГПУ и ГБР завершили расследование по делу Микитася

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Украине под прикрытием крупнейшей строительной госкорпорации "Укрбуд" существует масштабная империя. Сама корпорация не раз фигурировала в многочисленных скандалах.

  • Массовая застройка со стороны "Укрбуда" происходит благодаря постоянным взносам новых инвесторов и сомнительным тендерам. Долгое время корпорацией руководил народный депутат Украины VIII созыва Максим Микитась.

  • Ранее он был уличен в новой афере, когда победил в тендере на реконструкцию транспортной развязки на Шулявском мосту. Это случилось с помощью связанных с Микитасем компаний.

  • 14 мая к должностным лицам "Укрбуда" с обысками приходили работники НАБУ. Следственное действие проводилось в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой главное управление Нацгвардии, по версии следствия, утратило активы на 81,6 млн гривен.

  • В конце августа 2019 года против скандального застройщика открыли еще одно дело.

  • Киевская администрация выдала фирме с орбиты Микитася выходные данные на строительство 51-метрового комплекса в Печерском районе столицы.

  • Строительная корпорация "Укрбуд" снова оказалась в центре скандала. 17 сентября народный депутат VII-VIII созывов Наталия Новак заявила, что компания уклоняется от уплаты налогов.

  • В Киеве 2 октября у офиса государственной строительной корпорации "Укрбуд" устроили пикет.

  • Совет директоров государственного "Укрбуда" в ноябре утвердили на пост президента Сергея Кучера. Он известен целым рядом схем в строительной сфере и является партнером Микитася.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Максим Микитась
Место
Украина
Тег
Укрбуд
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