Обвиняют в нападении: ГПУ и ГБР завершили расследование по делу скандального экс-нардепа Микитася

Генпрокуратура и ГБР закончили расследование в отношении бывшего нардепа и экс-главы "Укрбуда" Максима Микитася в связи с его хулиганскими действиями.

Как сообщил в телеграм-канале бывший парламентарий Сергей Лещенко, речь идет об инциденте в поселковом совете села Любеч Черниговской области, где Микитась устроил перепалку и угрожал главе ОТГ Сергею Пинчуку.

"Микитася обвиняют в нападении на главу ОТГ. Адвокатам Микитася для ознакомления предоставлены материалы дела, после чего оно пойдёт в суд", – написал Лещенко.

Он напомнил, что ранее в другом производстве Микитасю было вынесено подозрение в связи с завладением имуществом Нацгвардии на сумму более 81 млн грн, из-за которого ему недавно продлили меру пресечения до февраля 2020 года.

Максим Микитась ub.com.ua

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