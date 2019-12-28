Обвиняют в нападении: ГПУ и ГБР завершили расследование по делу скандального экс-нардепа Микитася

Генпрокуратура и ГБР закончили расследование в отношении бывшего нардепа и экс-главы "Укрбуда" Максима Микитася в связи с его хулиганскими действиями.
Как сообщил в телеграм-канале бывший парламентарий Сергей Лещенко, речь идет об инциденте в поселковом совете села Любеч Черниговской области, где Микитась устроил перепалку и угрожал главе ОТГ Сергею Пинчуку.
"Микитася обвиняют в нападении на главу ОТГ. Адвокатам Микитася для ознакомления предоставлены материалы дела, после чего оно пойдёт в суд", – написал Лещенко.
Он напомнил, что ранее в другом производстве Микитасю было вынесено подозрение в связи с завладением имуществом Нацгвардии на сумму более 81 млн грн, из-за которого ему недавно продлили меру пресечения до февраля 2020 года.
Максим Микитась
ub.com.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине под прикрытием крупнейшей строительной госкорпорации "Укрбуд" существует масштабная империя. Сама корпорация не раз фигурировала в многочисленных скандалах.
Массовая застройка со стороны "Укрбуда" происходит благодаря постоянным взносам новых инвесторов и сомнительным тендерам. Долгое время корпорацией руководил народный депутат Украины VIII созыва Максим Микитась.
Ранее он был уличен в новой афере, когда победил в тендере на реконструкцию транспортной развязки на Шулявском мосту. Это случилось с помощью связанных с Микитасем компаний.
14 мая к должностным лицам "Укрбуда" с обысками приходили работники НАБУ. Следственное действие проводилось в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой главное управление Нацгвардии, по версии следствия, утратило активы на 81,6 млн гривен.
В конце августа 2019 года против скандального застройщика открыли еще одно дело.
Киевская администрация выдала фирме с орбиты Микитася выходные данные на строительство 51-метрового комплекса в Печерском районе столицы.
Строительная корпорация "Укрбуд" снова оказалась в центре скандала. 17 сентября народный депутат VII-VIII созывов Наталия Новак заявила, что компания уклоняется от уплаты налогов.
В Киеве 2 октября у офиса государственной строительной корпорации "Укрбуд" устроили пикет.
Совет директоров государственного "Укрбуда" в ноябре утвердили на пост президента Сергея Кучера. Он известен целым рядом схем в строительной сфере и является партнером Микитася.
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