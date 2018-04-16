ГПУ готовит экстрадицию скандального "титушковода" из Франции - Луценко

Генеральная прокуратура готовит документы для экстрадиции гражданина с документами на имя Армена Саркисяна, подозреваемого в организации групп "титушек", в которую входил подозреваемый в убийстве журналиста Вячеслава Веремия Юрий Крысин.

Также ГПУ готовит дополнительные материалы, которые помогут его идентифицировать, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко журналистам в Киеве 16 апреля, передает "Украинская правда".

По его словам главы, "все идет как того требуют процедуры".

"Саркисян объявлен в международный розыск. Наши коллеги по международным соглашениям сообщили, что он задержан на территории Франции. В круг моих обязанностей не входит проверять, действительно ли он там есть. Есть лицо, у которого был паспорт с именем, фамилией, датой и годом рождения, которые совпадают с разыскиваемым. Визуально также частично совпадает", – рассказал Луценко.

Он пояснил, что на данном этапе задача ГПУ – подготовить все материалы для экстрадиции.

"Задача французских коллег – идентифицировать это лицо, в том числе через предоставленные нами дополнительные идентифицирующие данные: фотографии, видео и т.д., что сможет помочь коллегам в более точном установлении, какой это Саркисян", – заявил генпрокурор, добавив, что данная фамилия "довольно распространенная".

Луценко отметил, что сейчас сам Саркисян, который был задержан на территории Франции, находится под наблюдением местной полиции, и ГПУ будет настаивать на скорейшей процедуре экстрадиции.

Как сообщал "Обозреватель", 12 апреля глава МВД Арсен Аваков заявил, что Саркисяна, который представился гражданином Армении, задержали во Франции. Позже сам Саркисян опроверг информацию о задержании.