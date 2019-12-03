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3 декабря • обновлено в 09:30
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"Говорите, нет войны?" Волонтер показала душераздирающее фото раненого бойца ВСУ

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В сети показали фото военнослужащего ВСУ, который получил тяжелые ранения в зоне боевых действий на Донбассе – как очередное доказательство зверств российских военных.

Снимок искалеченного войной бойца Богдана опубликовала волонтер Наталья Юсупова на своей странице в Facebook. Кроме этого, призвала неравнодушных украинцев приобщиться к спасению Героев.

"Говорю Богдану, что мне часто пишут о том, что войны уже нет, не стреляют, борты – это миф, вранье и раненых нет. А он мне: "Сфоткай меня вот так и покажи им, как нет войны и раненых", – отметила она.

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Украинский боец Богдан получил тяжелые ранения на Донбассе

Украинский боец Богдан получил тяжелые ранения на Донбассе

Facebook Натальи Юсуповой

По ее словам, у Богдана изуродованы руки, осколками пробило лобную часть, лицо и у него фактически нет глаза. Воин уже перенес несколько тяжелых операции и на днях его снова будут оперировать.

"Он не падает духом, мужественный, стойкий и с чувством юмора. У него нет пальцев, но он все делает сам – кушает, пьет, и главное то, что он не ноет!" – добавила Юсупова.

От имени самого Богдана и других украинских бойцов, раненных в результате боевых действий на Донбассе, она поблагодарила всех, кто заботится о них и предоставляет помощь.

"Кто не забывает, что в холодных окопах находятся наши воины, что в госпиталях много раненых и что им нужна наша поддержка – как нам нужна их защита. Все буде Україна!" – подытожила волонтер.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "Л/ДНР" резко сократили количество обстрелов на Донбассе. В результате ни один украинский воин не был ранен или убит. Всего за сутки 2 декабря ВС России 5 раз нарушили режим прекращения огня.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Марта Рок
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Наталья Юсупова
Место
Украина
Теги
волонтерство Вооруженные силы Украины
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Комментарии
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Это "чудо" забыл наказ стариков - не ковыряй гранату гвоздиком.
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
ОЧЕРЕДНОЙ АВАТАР... Вся армия из таких на Украине...
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Хо Хол
Хо Хол
Меня раздражают такие вот наглые мyдaки. Ты cyкa 1000 гривен в день получал, будучи АТОшником, так еще и имеешь наглость попрошайничать чтобы тебе еще подкинули на лечение?
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