Говорить бесполезно: Слободян рассказал, как прекратить провокации РФ в Азовском море

Во всей акватории Азовского моря и Керченском проливе необходимо обозначить государственную границу Украины.

Об этом заявил помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян, комментируя необходимость изменения в законодательстве для эффективного реагирования на провокации России в Азовском море, передает УНИАН.

По его словам, демаркация госграницы в Азовском море и Керченском проливе является принципиальным вопросом для Украины.

"Но демаркация границы, независимо от того, на каком бы участке она не проводилась, - это всегда путь двух сторон. Говорить сейчас о пути двух сторон в процессе определения государственной границы в Азовском море нет никаких оснований, потому что, конечно, Россия на любые контакты в этой плоскости не пойдет", - добавил Слободян.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Олег Слободян заявил, что Россия изменила тактику в Азовском море и теперь задерживает иностранные суда.