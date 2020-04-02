Говорил, что от Ермака: общественник попался на взятке в $200 тысяч. Фото

Следователи Государственного бюро расследований задержали представителя общественной организации, который требовал 200 тысяч долларов взятки за решение вопросов по уголовной ответственности и назначении на должности.

Мужчина представлялся уполномоченным от руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, а также от министра внутренних дел, генерального прокурора, секретаря СНБО и руководства ГБР, сообщается на сайте Офиса генпрокурора (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

Отмечается, что задержание произошло во время получения части взятки в размере 100 тысяч долларов.

gp.gov.ua

"Мужчина требовал от бывшего руководителя одного из государственных лесных хозяйств неправомерную выгоду в размере 100 000 долларов США за непривлечение к уголовной ответственности по результатам проверки предприятия Госаудитслужбою. Также за дополнительные 100 000 долларов США он обещал способствовать экс-директору лесхоза в решении вопроса о назначении его на руководящую должность в Государственном агентстве лесных ресурсов Украины", – уточнили в Офисе генпрокурора.

Продолжаются следственные действия. Задержанному готовится сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Ему инкриминируют ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК. Задержанному грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

gp.gov.ua

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