Говорил, что от Ермака: общественник попался на взятке в $200 тысяч. Фото

Следователи Государственного бюро расследований задержали представителя общественной организации, который требовал 200 тысяч долларов взятки за решение вопросов по уголовной ответственности и назначении на должности.
Мужчина представлялся уполномоченным от руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, а также от министра внутренних дел, генерального прокурора, секретаря СНБО и руководства ГБР, сообщается на сайте Офиса генпрокурора (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).
Отмечается, что задержание произошло во время получения части взятки в размере 100 тысяч долларов.
gp.gov.ua
"Мужчина требовал от бывшего руководителя одного из государственных лесных хозяйств неправомерную выгоду в размере 100 000 долларов США за непривлечение к уголовной ответственности по результатам проверки предприятия Госаудитслужбою. Также за дополнительные 100 000 долларов США он обещал способствовать экс-директору лесхоза в решении вопроса о назначении его на руководящую должность в Государственном агентстве лесных ресурсов Украины", – уточнили в Офисе генпрокурора.
Продолжаются следственные действия. Задержанному готовится сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.
Ему инкриминируют ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК. Задержанному грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
gp.gov.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос, которого недавно уволили с поста советника президента, опубликовал серию видео, которые якобы свидетельствуют о причастности к коррупции Дениса Ермака, брата главы Офиса президента.
По словам нардепа, он получил скандальные "пленки Ермака" абсолютно бесплатно. Они пришли на его почту.
Глава Офиса президента Андрей Ермак поручил СБУ и ГБР разобраться в скандале, обвинив Лероса в клевете и заявив, что ему "придется отвечать публично за каждое слово своей лжи".
Вскоре журналисты установили фигурантов записей, которые опубликовал Лерос.
Спикер Владимира Зеленского заявила, что президент "не собирается реагировать на каждый пост в Facebook".
Позже Лерос пообещал опубликовать новые материалы, которые якобы свидетельствуют о коррупционных связях главы Офиса президента Андрея Ермака.
Тем временем Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении лиц на должности в органы государственной власти.
1 апреля Лерос заявил, что брат главы Офиса президента Денис Ермак продвигал на должность главы НАЭК "Энергоатом" Владимира Купчака, требуя за назначение 5 миллионов.
Денис Ермак признал, что он проводил встречи с людьми на скандальных "пленках", которые опубликовал Лерос, но заверил, что все показанное на них вырвано из контекста.
А глава ОПУ Андрей Ермак назвал действия Лероса заказной акцией против него.
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