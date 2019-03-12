"Готовы сдохнуть в России!" Сеть разозлили "в*тоголовые" крымчане

В оккупированном Крыму медицинские работники пожаловались на систему здравоохранения, которая находится в ужасном состоянии.

Жалобный пост опубликовал блогер "Крымский бандеровец" в Twitter, обратив внимания на "ватные" комментарии с призывами оставаться в России в любом случае, "лишь бы не в Украине".

"Медицина оккупированного Крыма продолжает деградировать, даже если вам кажется, что дальше уже некуда. Улыбнула ватоголовая Екатерина Барановская, которая готова сдохнуть, лишь бы "в расии", но ватница и сама догадывается, что она глупая женщина", — написал блогер.

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"Здравоохранение близко к днищу… Я, возможно, глупая женщина, но, все равно рада, что мы не Украина", — написала Екатерина Барановская.

На что ей ответила Татьяна Концевенко: "При Украине такого мракобесия в медицине не было, и это уже заметно".

"Только глупая женщина будет радоваться тому, что Крым захватила Россия", "Ну явно не от большого ума она рада, что в оккупации", — добавили юзеры.

Медицина оккупированного Крыма продолжает деградировать, даже если вам кажется, что дальше уже некуда. Улыбнула ватоголовая Екатерина Барановская, которая готова сдохнуть, лишь бы "в расии", но ватница и сама догадывается, что она глупая женщина. Прочтите pic.twitter.com/MGzrL4Qwn9 — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 11 марта 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали госбольницу оккупированного Щелкино (Крым), которую люди боятся, как огня. Там стены покрыты трещинами, грибком и облезлой краской.

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