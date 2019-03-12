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"Готовы сдохнуть в России!" Сеть разозлили "в*тоголовые" крымчане

2.2тЧитать материал на украинском

В оккупированном Крыму медицинские работники пожаловались на систему здравоохранения, которая находится в ужасном состоянии.

Жалобный пост опубликовал блогер "Крымский бандеровец" в Twitter, обратив внимания на "ватные" комментарии с призывами оставаться в России в любом случае, "лишь бы не в Украине".

"Медицина оккупированного Крыма продолжает деградировать, даже если вам кажется, что дальше уже некуда. Улыбнула ватоголовая Екатерина Барановская, которая готова сдохнуть, лишь бы "в расии", но ватница и сама догадывается, что она глупая женщина", — написал блогер.

"Готовы сдохнуть в России!" Сеть разозлили "в*тоголовые" крымчане

Comments.ua

"Здравоохранение близко к днищу… Я, возможно, глупая женщина, но, все равно рада, что мы не Украина", — написала Екатерина Барановская.

На что ей ответила Татьяна Концевенко: "При Украине такого мракобесия в медицине не было, и это уже заметно".

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"Только глупая женщина будет радоваться тому, что Крым захватила Россия", "Ну явно не от большого ума она рада, что в оккупации", — добавили юзеры.

"Готовы сдохнуть в России!" Сеть разозлили "в*тоголовые" крымчане
"Готовы сдохнуть в России!" Сеть разозлили "в*тоголовые" крымчане

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали госбольницу оккупированного Щелкино (Крым), которую люди боятся, как огня. Там стены покрыты трещинами, грибком и облезлой краской.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Никоноров Александр
Никоноров Александр
крымский бандеровец сам и написал этот пост - нет ни одной интернет ссылки где этот пост опубликован. Обычный вброс дезы для кастрюлеголовых
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Сергеев Игорь
Сергеев Игорь
Не было тогда, в прошлой жизни. А теперь реформированая медицина далеко переплюнула российскую. Ну,или уже на одном уровне. А скоро переплюнем. Так что все в переди. Уряяяя
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Никоноров Александр
Никоноров Александр
Сергеев Игорь, что там у тебя переплюнуло, лишенец? ты в больницу сходи - ни лекарств ни оборудования. Даже на раненых авто побираются всем миром на продукты и лекарства....
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