Готовы к удару: какое оружие Украина испытает в 2019 году

В 2019 году Украина намерена испытать новые образцы оружия, которое будет высокоточным, современным и соответствовать стандартам НАТО.

"В частности, начнутся испытания отечественного переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) "Колибри", – говорится в сообщении Правительственного портала в Facebook.

"Колибри" facebook.com/KabminUA

Также в следующем году украинские оружейники завершат разработку и начнут государственные испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования для поражения морских передовых целей по проекту "Нептун".

"Нептун" livejournal.com

Напомним, что украинские предприятия оборонно-промышленного комплекса в 2018 году поставили в войска около 1,9 тысячи новых или модернизированного вооружения и военной техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам президента Украины Петра Порошенко, армия получит такое оружие: