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Готовы к удару: какое оружие Украина испытает в 2019 году

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В 2019 году Украина намерена испытать новые образцы оружия, которое будет высокоточным, современным и соответствовать стандартам НАТО.

"В частности, начнутся испытания отечественного переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) "Колибри", – говорится в сообщении Правительственного портала в Facebook.

"Колибри"

"Колибри"

facebook.com/KabminUA

Также в следующем году украинские оружейники завершат разработку и начнут государственные испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования для поражения морских передовых целей по проекту "Нептун".

"Нептун"

"Нептун"

livejournal.com

Напомним, что украинские предприятия оборонно-промышленного комплекса в 2018 году поставили в войска около 1,9 тысячи новых или модернизированного вооружения и военной техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам президента Украины Петра Порошенко, армия получит такое оружие:

  • Сухопутные войска – шесть тысяч образцов вооружения: минометы, переносные ЗРК, снайперское оружие и антиснайперские комплексы, боеприпасы, прицелы ночного видения, тепловизоры, гранатометы, артиллерийские выстрелы и ракеты. В планах также – более тысячи бронетранспортеров, боевых машин пехоты, бронеавтомобилей, санитарных машин.

  • Воздушные силы – десятки модернизированных самолетов, вертолетов и беспилотных авиационных комплексов.

  • Для флота – ракетный катер "Лань", будут закуплены малые бронированные артиллерийские и десантные катера, комплексы и средства радиолокации.

  • ВСУ – десять тысяч единиц современных средств связи, десятки образцов средств радиоэлектронной борьбы, топографическую технику.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
оружиеНАТО
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
Чтобы изготовить обыкновенный ствол для нарезного (стелкового и артиллерийского) оружия, необходим целый комплекс технологических цепочек, от отливки заготовки из высококачественных сталей, его обработка до необходимых размеров, внутренняя расточка канала ствола на высокоточном оборудовании, закалка ствола, и его окончательная сборка и обработка. Всего этого на украинских предприятиях просто НЕТ, ввиду их технологической отсталости и отсутствия традиций в изготовлении стрелкового и артвооуружения.
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минин евген
минин евген
не будет никакого удара, кацапьё - ссыкуны, максимум - исподтишка, втихую и чуть-чуть. мультики о супер орудие и сверхточных надувных ракетах - миф расчитанный на параноидальное рогатое стадо. максимум на что способна немытая росися - пиздеть в украинских комментах и форумах и делать "страшные" заявления устами шалавы-машки, грустной (гнусной) лошадки, и кацапских депутатов-шизофреников в низкопробных быдло-шоу. кацапьё верит - весь мир ржет.
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Ti Vladimir
Ti Vladimir
минин евген, герои в лефортово сидят!
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
минин евген, я тебе больше скажу - и не было никакого удара! никто на Украину не нападал! кацапьё ссыкуны, не посмели напасть, да и катера никто не захватывал, укры сами сдались.
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Ukr Igore
Ukr Igore
Скільки бабла викидаєм на зброю з-за паскуд москалів.
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Михаил Устинов
Михаил Устинов
Ukr Igore, из-за своего долбõебизма скорее
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