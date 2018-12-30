Готовы к удару: какое оружие Украина испытает в 2019 году

В 2019 году Украина намерена испытать новые образцы оружия, которое будет высокоточным, современным и соответствовать стандартам НАТО.
"В частности, начнутся испытания отечественного переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) "Колибри", – говорится в сообщении Правительственного портала в Facebook.
"Колибри"
facebook.com/KabminUA
Также в следующем году украинские оружейники завершат разработку и начнут государственные испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования для поражения морских передовых целей по проекту "Нептун".
"Нептун"
livejournal.com
Напомним, что украинские предприятия оборонно-промышленного комплекса в 2018 году поставили в войска около 1,9 тысячи новых или модернизированного вооружения и военной техники.
Как сообщал OBOZREVATEL, по словам президента Украины Петра Порошенко, армия получит такое оружие:
Сухопутные войска – шесть тысяч образцов вооружения: минометы, переносные ЗРК, снайперское оружие и антиснайперские комплексы, боеприпасы, прицелы ночного видения, тепловизоры, гранатометы, артиллерийские выстрелы и ракеты. В планах также – более тысячи бронетранспортеров, боевых машин пехоты, бронеавтомобилей, санитарных машин.
Воздушные силы – десятки модернизированных самолетов, вертолетов и беспилотных авиационных комплексов.
Для флота – ракетный катер "Лань", будут закуплены малые бронированные артиллерийские и десантные катера, комплексы и средства радиолокации.
ВСУ – десять тысяч единиц современных средств связи, десятки образцов средств радиоэлектронной борьбы, топографическую технику.
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